Kylian Mbappé sobre Zinedine Zidane como DT de Francia: ”Si es él, bien, si es otro, también”

Ya está decretado. Didier Deschamps dejará el cargo de entrenador de la Selección de Francia una vez termine la participación de Les Blues en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue un rumor durante 2024 y en enero de este año el propio protagonista confirmó que eso fue lo que acordó con la Federación Francesa de Fútbol.

Desde ese momento, empezaron a circular nombres para su reemplazo, siendo Zinedine Zidane el que sonó más fuerte. Por su trayectoria como futbolista tanto a nivel clubes como en el combinado francés (figura del conjunto campeón del mundo en 1998) y por todo lo que ganó como estratega en el Real Madrid (fue tricampeón de la Champions League) parece ser el elegido.

Al respecto, el que brindó por primera vez una opinión fue Kylian Mbappé, capitán y personalidad más destacada del plantel de la Selección de Francia mayor, en una conversación que mantuvo con L’Equipe: “Nadie va a decir que no. Solo él puede decir que no. Si es él, ¡bien! Pero si es otro, también. Pero es el único en la historia del fútbol francés que tiene casi todos los derechos”.

Por otro lado, también hizo una descripción de cómo se encuentra el seleccionado de cara a la Copa Mundial que marcará el final de la era Deschamps: “El más talentoso, sí. El más fuerte, todavía no. El que tiene más potencial, sí. Es infinito. En todas las posiciones, juegan de titulares en los mejores clubes del mundo”.

No obstante, Kylian Mbappé advirtió que aún les falta consolidarse como el grupo que fueron en los últimos dos mundiales: ”Todavía no somos más fuertes que el equipo campeón del mundo en 2018 ni que el que llegó a la final en 2022. ¿Tiene este equipo el potencial para ser el mejor? Al 100 por ciento. ¿Lo será? Depende de nosotros. Tenemos que tener ambición con jugadores de esta calidad”.

Las nuevas caras que reforzaron a la Selección de Francia

”Realmente no le temen a nada. Ya estábamos muy despreocupados. Creo que eso es bueno. Barcola, Désiré Doué, Rayan Cherki, Malo Gusto, Warren (Zaïre-Emery), etc. Saben dónde están y también saben que se lo merecen, con la humildad de venir a la selección. Pero no le robaron el puesto a nadie”, expresó Kylian Mbappé respecto a sus compañeros más jóvenes.

Asimismo, apuntó que colaboran con la vieja camada de futbolistas: ”Si el seleccionador, a las 14:00 del jueves, dio su nombre, es porque demostraron que podían optar a un puesto. Y eso es bueno para el grupo. Devuelven la ilusión y la frescura. Impulsan a los veteranos”.

