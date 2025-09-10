Venezuela inició la jornada del martes 9 de septiembre con la posibilidad de que sea histórica y terminó siendo para el olvido. En condición de local, en el Estadio Monumental de Maturín, necesitaba ganarle a Colombia bajo el marco de la última fecha de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, para garantizar su cupo en el Torneo Clasificatorio (Repechaje) para la Copa Mundial 2026.

Pero no solo que no ganó, sino que perdió 6 a 3 y encima, Bolivia, que tenía en El Alto la difícil parada de enfrentar a Brasil, ganó 1 a 0, por lo que la Vinotinto cayó al 8vo puesto de la tabla y se quedó con las manos vacías, añadiendo de esta manera una nueva estadística a su mala racha de nunca haber participado en la Copa del Mundo.

A todo esto, el Inter Miami se quiso sumar a la celebración -que no fue- del elenco venezolano, pues comenzó ganando su duelo con el equipo cafetero cuando tan solo iban 3 minutos del primer tiempo. Fue mediante Telasco Segovia, delantero que milita en el plantel que dirige Javier Mascherano y encabeza Lionel Messi, que aprovechó un pase de Salomón Rondón para sacar un derechazo que fue imposible de despejar para Kevin Mier.

Las Garzas lo hicieron mediante una publicación en su cuenta de Twitter, en la que citó el posteo de la Selección de Venezuela con la que reportaba sobre el tanto marcado por el mediocampista de 22 años. No obstante, todo después se hizo cuesta arriba para el equipo del Bocha Batista y el tuit quedó en la portada de la cuenta del Inter Miami como un mero recuerdo de lo que no pudo ser para Segovia y la Vinotinto.

El Repechaje que disputará Bolivia

En marzo, Bolivia será la representante de la Conmebol para ir en disputa de uno de los dos cupos que entregará el nuevo formato del Repechaje, el cual la FIFA lo bautizó como Torneo Clasificatorio. Se trata de dos zonas con sistema de Semifinal y Final, cada una de ellas contará con una plaza para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026.

Su rival en la primera instancia se sabrá con el sorteo que la entidad que preside Gianni Infantino realizará el próximo 5 de diciembre en Washington. Además de Nueva Caledonia (OFC) también participarán:

AFC (Asia): El ganador de la quinta ronda de la clasificación asiática.

El ganador de la quinta ronda de la clasificación asiática. CAF (África): El vencedor de la final de la segunda ronda de la clasificación africana.

El vencedor de la final de la segunda ronda de la clasificación africana. CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): Dos equipos, que serán los dos mejores segundos de la ronda final de clasificación de esta confederación.

