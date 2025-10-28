¿España llega diezmada a la Finalissima? Bajas sumamente sensibles vs. Argentina

Los días van pasando y el escenario para la confirmación de la Finalissima se aproxima. La Selección de España tiene todo dado para emitir su pasaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con sus encuentros en la fecha FIFA de noviembre ante Georgia y Turquía (con dos empates le sobra para quedar primero en su zona y clasificar). De esa manera, presentaría disponibilidad en su calendario de marzo para dar lugar al choque pendiente con la Selección Argentina.

No obstante, no es 100 por ciento seguro que se dispute. Si bien la AFA, la RFEF (federación española), la UEFA y Conmebol ya mantuvieron reuniones para fijar la fecha entre el 27 y 28 de marzo y hasta recibieron un ofrecimiento de Qatar que quiere ser la sede del partido, las posturas de los técnicos pueden tener un peso significante.

Lionel Scaloni ya lo dijo claramente en una entrevista y en conferencia de prensa: ”Prefiero no jugarla antes del Mundial”. Es que el estratega de la Selección Argentina entiende que semejante encuentro desenfoca a sus dirigidos del objetivo supremo que es la defensa del título que obtuvo en 2022 a poco más de dos meses de presentarse en Norteamérica.

Y por el lado de España, Luis De La Fuente piensa exactamente lo mismo. Además, en su caso, hay algunas piezas trascendentales que hace rato vienen arrastrando molestias físicas y todo indica que, en este aspecto, no terminarán bien el 2025.

Se trata de Dani Carvajal y de Lamine Yamal, casualmente, protagonistas el último domingo 26 de octubre por el tenso cruce que protagonizaron a la vista de todos en el campo de juego del Santiago Bernabéu tras el Clásico que el Real Madrid le ganó 2 a 1 al FC Barcelona.

España sigue de cerca los casos de Dani Carvajal y Lamine Yamal

Por el lado del lateral derecho de la Casa Blanca, no solo que no pudo volver en forma luego de la rotura de ligamentos que padeció en octubre del 2024, sino que presentó nuevamente complicaciones en su rodilla derecha. Fue operado este martes 28 de octubre y se presume que, con suerte, regresará recién entre fines de enero y principios de febrero.

”Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días”, reportó la Casa Blanca en su sitio web oficial.

En tanto que a Lamine Yamal le surgió una dolencia en el pubis en septiembre durante la fecha FIFA, de la cual aún no se recuperó. De hecho, medios catalanes comentan que esta fue la causa por la que no brilló frente al Real Madrid y por la que podría someterse a una intervención para tratar su contratiempo físico, la cual le demandaría una inactividad de, por lo menos, mes y medio.

En ese mismo sentido, no sería extraño que Luis De La Fuente prescinda del delantero del FC Barcelona para los últimos compromisos de España en la Fase de Grupos de las Eliminatorias de la UEFA a disputarse en noviembre.

