La Serie A y la prueba de su legendaria historia con el AC Milan vs. Cremonese

El resultado del AC Milan en el inicio de la Serie A, hizo dar cuenta del paso de los años y de la historia que acumula el fútbol italiano. Es que el Rossonero cayó en el mítico Estadio del barrio de San Siro por un tanteador de 2 a 1 ante el Cremonese, rival con el que no se veía por debajo en el marcador desde hace casi 100 años.

La última vez había sido el 4 de octubre de 1925, cuando el elenco milanés fue superado por 4 a 1. Para ese entonces, la Serie A en sí todavía no existía como ente regulador del campeonato de la primera división del Calcio y el Giuseppe Meazza aún estaba en plena construcción (fue inaugurado recién el 19 de septiembre de 1926).

Con lo cual, los goles marcados por Federico Baschirotto y Federico Bonazzoli (Strahinja Pavlović marcó el empate transitorio), registrados a los 28 minutos del primer tiempo y a los 16 del complemento, respectivamente, registraron un antecedente para el Cremonese que fue inédito durante 99 años, 10 meses y 19 días.

Por otro lado, vale mencionar que Massimiliano Allegri, que había hecho su debut en su segundo ciclo como entrenador del AC Milan con un triunfo por 2 a 0 vs. Bari por la Primera Ronda de la Copa Italia, comenzó la Serie A con el pie izquierdo, dejando escapar tres puntos como local que, en los planes, se daban contados a su favor.

Luka Modric no empezó la Serie A de la mejor forma

Por su lado, Luka Modric no pudo lograr que su debut en la Serie A sea una buena experiencia. Si bien disputó 74 minutos, lejos estuvo de su mejor versión, en pos de colaborar para que el Milan de Allegri se pudiera adjudicar sus primeras tres unidades en su objetivo por volver a ser el campeón del Calcio Italiano.

Ahora, el Rossonero intentará compensar con su compromiso por la segunda jornada ante el Lecce (mismo rival al que deberá enfrentar por la Segunda Ronda de la Copa Italia) en el Stadio Via del Mare, acontecimiento que está pautado para el próximo viernes 29 de agosto a las 20:45 horas de Europa Central.

Publicidad

Publicidad

ver también La llamativ reacción de Cristiano Ronaldo tras la Final de la Supercopa de Arabia Saudita