El inédito viaje a Asia que acecha al Real Madrid y al Barcelona en la Champions League

Un fantasma de kilómetros y husos horarios acecha a los participantes de la Champions League, entre ellos, Real Madrid y Barcelona. Es que a más de 5.000 kilómetros de Europa Central, se encuentra el Kairat Almaty, un club de Kazajistán que nadie quiere tener como rival por lo extenso del viaje, pero al que cuatro participantes podrían llegar a tener que visitar.

Para poner en perspectiva, la distancia desde España hasta el estadio del Almaty es mayor que a ciudades de Medio Oriente como por ejemplo Dubái. Por lo que los equipos ya confirmados para la Fase de Liga seguirán con gran atención el duelo de Play-Off contra el Celtic de Glasgow, el cual pasará a la historia por la distancia que separa a los dos equipos: 5.692 kilómetros.

Esta travesía es solo una muestra de lo que depara un cruce con el Kairat (el primer club de la nación en jugar la fase de grupos de la Champions League), un equipo de una ciudad que, además, está más alejada que la capital kazaja, Astana, parte del territorio de Kazajistán que se encuentra dentro de los límites de Asia.

¿Por qué un equipo asiático juega la Champions League?

La respuesta se encuentra en un argumento geográfico. Tras la disolución de la Unión Soviética, la Federación de Fútbol de Kazajistán se unió a la AFC (Asia) en 1994. Sin embargo, en 2002 solicitó su traslado a la UEFA, argumentando que un cinco por ciento de su territorio, al oeste de los Urales, pertenece geográficamente a Europa. Ese pequeño fragmento de tierra fue suficiente para su integración.

Los antecedentes de los equipos europeos contra los kazajos

El Benfica ya lo sufrió en 2015, viajando 6.173 kilómetros, en un récord que se espera sea superado si algún equipo europeo se cruza con el Kairat en la fase de grupos. Lo mismo le ocurrió al Sporting de Portugal en la Liga de Campeones 2017/2018, también contra el Astana.

¿Cuándo juegan Celtic y Kairat los Play Off?

Celtic y Kairat definirán uno de los cupos para la Fase de Liga de la UEFA Champions League entre este miércoles 20 de agosto (se disputará la ida en el Celtic Park) y el martes 26 del mismo mes (se llevará a cabo la vuelta en el Ortalyq stadıon).

