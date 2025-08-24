El Al Nassr de Cristiano Ronaldo cayó en los penales de la Final de la Supercopa de Arabia Saudita, que se disputó ocasionalmente en el Estadio Hong Kong, a manos del Al Ahli. En el tiempo regular empataron 2 a 2 y en la definición ganaron los comandados por Matthias Jaissle por 5 a 3.

De esta manera, el portugués estira su mala racha en Medio Oriente, en donde, desde su arribo al Al Nassr a principios del 2023, sigue sin obtener títulos oficiales. El único, hasta entonces, fue la Copa de Campeones de Clubes Árabes, pero no es un certamen reconocido por la FIFA, puesto que está organizado por la UAFA (Unión de Asociaciones de fútbol árabes), ente que no se encuentra afiliado al organismo que regula el fútbol mundial.

Lo cierto es que por estas horas las críticas y diferentes comentarios volvieron sobre el equipo de la ciudad de Riad. Principalmente, claramente, con Cristiano Ronaldo, más allá de haber marcado uno de los tantos de su equipo durante el partido y de haber convertido en la primera ejecución en la instancia de resolución con disparos desde el punto del penal.

En este caso, no tanto por su rendimiento ni por la seguidilla anteriormente descrita, sino por su actitud luego de la entrega de premios. Es que el Bicho, camino a la zona de vestuarios, se quitó la medalla del segundo puesto, se arrimó a uno de los sectores detrás de la portería, y se la regaló a un fotógrafo.

Tercera final del Al Nassr de CR7 perdida

La Final de la Supercopa de Arabia Saudi 2025 fue la tercera que jugó y perdió Cristiano Ronaldo desde que es jugador del Al Nassr. Las otras dos fueron por la Copa del Rey 2023/2024 y por la Supercopa de Arabia Saudita 2024. Además, fue la cuarta participación del Bicho en este competencia.

Y en ese mismo sentido, vale mencionar que disputó 3 Copas del Rey de Arabia Saudita, 3 Ligas Pro, 3 Champions League de la AFC, 3 Riyadh Season y 1 Supercopa Riyadh Season.

