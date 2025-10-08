Es tendencia:
Con tres fotos, Leandro Paredes publicó un conmovedor mensaje para despedir a Miguel Ángel Russo

El último capitán del entrenador argentino compartió emotivas palabras tras conocer sobre su fallecimiento.

Por Agustín Vetere

Paredes se despidió de Russo.
© @LeoParedes20Paredes se despidió de Russo.

Boca Juniors atraviesa horas difíciles tras conocerse la muerte de Miguel Ángel Russo. A los 69 años y tras semanas en un delicado estado de salud, el entrenador partió en su domicilio. El fútbol argentino despide a uno de los referentes de este deporte.

En medio de la ola de mensajes de instituciones y figuras del fútbol, Leandro Paredes se tomó unos minutos para enviar fuerzas a la familia del DT y recordar sus atributos como persona y entrenador. Cabe recordar que el volante fue su último capitán.

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, publicó el mediocampista de Boca.

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

Al compartir el mensaje, el mediocampista de la Selección Argentina eligió tres imágenes del tercer ciclo de Russo en el club de la Ribera. En dos de ellas Paredes estaba junto al DT, mientras que la restante resalta la memorable sonrisa del entrenador.

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

La imagen de Russo en el posteo de Paredes. (@LeoParedes20)

La noticia golpeó a Paredes en el exterior, ya que se encuentra concentrado con la Selección Argentina de cara a los dos amistosos de octubre en Estados Unidos. El plantel de Lionel Scaloni le dedicó a Russo un minuto de silencio durante la práctica de este miércoles.

