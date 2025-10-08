Es tendencia:
El velorio de Miguel Ángel Russo se hará en la Bombonera: días, horarios y todos los detalles para despedir al DT de Boca

Juan Román Riquelme puso a disposición las instalaciones del club para que los hinchas puedan darle un último adiós al DT.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo a sus 69 años. El entrenador de Boca Juniors peleó hasta el final contra una dolorosa enfermedad que no lo marginó de su pasión ni en sus últimos días. El DT falleció este miércoles en su domicilio y rodeado de su familia.

La triste noticia se conoció pasadas las 19 y, desde entonces, las principales figuras del fútbol y las instituciones le rindieron homenaje a uno de los hombres más respetados del ambiente, tanto por los clubes dónde dejó su huella, cómo por sus rivales.

Por su legado, Boca abrirá las puertas del club desde este jueves para que se realice el velorio del último campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize. A través de un comunicado, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme brindó detalles para la ceremonia.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Y siguió: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

agustín vetere
Agustín Vetere

jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

