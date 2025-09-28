Desde que llegó Diego Simeone, Atlético de Madrid cambió su historial vs. Real Madrid

Muchas veces se lo escuchó a Diego Simeone resaltar en las derrotas el nivel de competitividad que tiene el Atlético de Madrid por estos días en LaLiga, en la Champions League y con su rival en la ciudad, el Real Madrid. Y si bien fue tildado -sobre todo en Argentina- como conformista, la realidad indica que antes de su arribo al banco rojiblanco la historia era muy diferente.

Por empezar, antes de su primer título como técnico en la Europa League 2011/2012, la última consagración del Colchonero había sido 16 años antes en la campaña 1995/1996, con el doblete en LaLiga y en la Copa de Rey, proceso en el cual, por cierto, el Cholo era una parte indispensable en el medio campo del elenco que comandaba por entonces el serbio Radomir Antic.

Es más, después de eso vino el descenso en el 2000 y estuvo dos temporadas en la segunda categoría. Por lo que la historia del Atlético de Madrid poco tiene que ver con lo que se vive en el presente en el que el equipo tiene uno de los estadios más modernos de Europa y está acostumbrado a jugar año tras otro la UEFA Champions League.

Y en esa misma línea, ganarle al Real Madrid tampoco es una rareza para la nueva generación de aficionados del Atleti, algo que también consiguió Diego Simeone. El archivo es bastante claro en este aspecto. Antes del arribo del argentino como DT, el Atlético de Madrid se pasó casi 14 años sin ganar un Derbi Madrileño.

Fueron en total 25 enfrentamientos de los cuales 19 fueron victorias para la Casa Blanca y los otros 6 terminaron en empates. Eso fue lo que pasó entre el 3 a 1 del 30 de octubre de 1999 y el 2 a 1 en la Final de la Copa del Rey del 17 de mayo del 2013. Por lo que los hinchas colchoneros estaban acostumbrados a ver en vivo y en directo festejar a su eterno rival.

¿Cómo está el historial del Atlético de Madrid con el Real Madrid desde que Diego Simeone es el entrenador?

Publicidad

Publicidad

Cuando Diego Simeone asumió como entrenador del Atlético de Madrid, el Real Madrid le sacaba una diferencia de 60 partidos en el historial. Y si bien es cierto que bajo el mando del Cholo la estadística también se inclina para el lado de la Casa Blanca, no hay dudas en que logró que el Derbi Madrileño moderno sea parejo.

En total lleva 48 partidos, de los cuales ganó 14, empató 17 y perdió los 17 restantes.

ver también “Gol ilegal”: acusan que el tiro libre de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado