Medios españoles señalan que Franco Mastantuono fue uno de los pocos puntos rescatables del Real Madrid en el Derbi

El resultado del Derbi Madrileño fue histórico. Es que en los últimos 75 años no se vio un resultado semejante del Atlético de Madrid frente a su eterno rival, el Real Madrid. Fue un 5 a 2 que detonó todo lo que venía construyendo Xabi Alonso hasta el momento en la temporada con 7 victorias al hilo (6 por LaLiga y 1 por la Champions League).

De hecho, el entrenador es uno de los que está siendo apuntado por estas horas por la prensa española y particularmente madridista, por haber desarmado el equipo que hasta entonces le venía dando buenos resultados. Es decir, con Arda Guler como armador y tres puntas: Vinícius Júnior por izquierda, Kylian Mbappé como centrodalentero y Franco Mastantuono por derecha.

Pero Xabi Alonso se inclinó por la presencia de Jude Bellingham, que lejos estuvo de mostrar el nivel que se esperaba. Incluso, algunos portales lo calificaron con las notas más bajas del Real Madrid en lo que fue su visita al Estadio Metropolitano este sábado 27 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga 2025/2026.

En contrapartida al inglés, en la Península Ibérica rescataron los minutos que le tocó participar a Franco Mastantuono, a quien vieron que, por lo menos, mostró actitud para jugar y enojo por el resultado que sufrió el Real Madrid en su duelo con el Atlético de Madrid (que hasta entonces venía teniendo una temporada irregular con dos victorias, 2 derrotas y 3 empates).

Los puntajes para Franco Mastantuono vs. Atlético de Madrid

Diario Marca: ”Entró por Güler en el 59′. Protagonizó algún regate y provocó faltas del rival. Lo intentó de falta, pero se marchó desviado. No se esconde en su primer derbi, aunque no termina de dar con la tecla. Nota: 6”.

Diario AS: ”Su suplencia fue la sorpresa del once, quedándose en el banquillo y cediéndose su banda derecha a Güler. Entró en la segunda parte y aunque demostró ímpetu, no estuvo acertado. Pero ese punto de actitud ya es mucho, en comparación con lo que había sobre el campo. Nota: 6”.

Sport: ”Fue suplente en la primera gran cita de la temporada. No confió en él de partida Xabi Alonso, cuando en un par de acciones que hizo se destapó como esencial en encuentros de alto voltaje. Pero acabó totalmente impotente, siendo el vivo rostro de la desesperación. El único que puso cierto orgullo en la camiseta. Nota: 4”.

El Desmarque: ”Se mostró atrevido y encaró, aunque le faltó precisión en los centros. Nota: 5”.

