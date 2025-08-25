Nuevo revés al Barcelona por el Camp Nou, esta vez, de LaLiga

La incertidumbre persigue al Barcelona, que se enfrenta a un verdadero rompecabezas para encontrar un estadio en donde poder jugar su primer partido en condición de local contra el Valencia el próximo 14 de septiembre, por la cuarta jornada de LaLiga 2025/2026. Las opciones se agotan y la dirigencia del club está contra las cuerdas.

Resulta que el organismo que preside Javier Tebas rechazó la propuesta de intercambiar el orden de los partidos para que el Barça jugara en Mestalla en lugar del Camp Nou (que todavía está lejos de encontrarse en condiciones para reabrir sus puertas).

Esta decisión se suma a la imposibilidad de usar el Estadio Lluís Companys de Montjuïc (la alternativa que usó el Blaugrana desde que inició las obras en su casa), ya que un concierto de Post Malone el 12 de septiembre lo hace inviable. Es decir, el recinto no llega a estar en condiciones para el Barcelona – Valencia de 48 horas más tarde.

Encima, el Estadio Johan Cruyff -en donde hace de local el Barça Athletic y el equipo femenino- tampoco se puede considerar como un recurso, puesto que no cumple con la capacidad mínima requerida para un partido de la primera división. Con las principales opciones descartadas, Joan Laporta y compañía buscan desesperadamente una solución.

El Camp Nou, la única esperanza

Con todos estos obstáculos, el Barça sigue priorizando su regreso al Camp Nou, porque, en definitiva, todo indica que no tiene otra solución. Sin embargo, la cuenta regresiva avanza y el club azulgrana aún no pudo presentar el certificado final de obra, un documento crucial para obtener los permisos para albergar un partido.

El Estadio Montilivi crece como candidato para albergar el Barcelona vs. Valencia

En este contexto, la opción de jugar en la cancha del Girona, el Estadio Municipal de Montilivi, surgió en las últimas horas entre los medios de comunicación de Cataluña como una posible solución, aunque el Barça todavía no trabajó a fondo en esta alternativa, pero se podría activar a fines de esta semana.

