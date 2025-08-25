Camino a hacer historia: los números de Kylian Mbappé en el Real Madrid

Kylian Mbappé está haciendo todo lo posible para que su paso por el Real Madrid sea imborrable. Es que en tan solo un año y 10 días (debutó el 14 de agosto del 2024 frente a Atalanta por la Supercopa de Europa) ya suma 47 anotaciones, en apenas 61 partidos disputados entre todas las competiciones (LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa, Copa Intercontinental y Mundial de Clubes).

Los dos últimos de esa suma los marcó este domingo 24 de agosto frente al Real Oviedo, en lo que fue victoria para el Merengue 3 a 0 (el otro grito fue de Vinícius Júnior), colocándose así, en tan solo dos fechas, en la cima de la tabla del Trofeo Pichichi, premio que, por cierto, ya se adjudicó en la campaña pasada con 31 anotaciones en 34 encuentros.

De hecho, como para dimensionar el trabajo de Kylian Mbappé en el Real Madrid durante los últimos meses, el ex PSG fue el autor de 12 de los últimos 16 goles de su equipo en el campeonato de la primera división del fútbol español (los otros cuatro se los repartieron entre Vinícius, Jude Bellingham, Jacobo Ramón y Arda Guler).

Además, vale mencionar que el atacante parisino de 26 años registra 5 asistencias. Con lo cual, ya produjo más de 50 tantos para la Casa Blanca entre los propios y los pases gol, generando así un promedio altísimo de 0,77, si solo se tienen en cuenta las conversiones de su autoría, y de 0,85, si se agregan las jugadas terminadas por sus compañeros.

Los dos títulos de Kylian Mbappé en el Real Madrid

Como la realidad indica que en su primera temporada en el Real Madrid el Barcelona arrasó en el plano local (quedándose con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España) y en la Champions League el equipo por entonces dirigido por Carlo Ancelotti fue eliminado por el Arsenal en los Cuartos de Final, las dos consagraciones que acumula Kylian Mbappé en el Merengue quedaron en el olvido.

Una fue en Varsovia por la Supercopa de Europa al vencer a Atalanta 2 a 0 -en su debut en la Casa Blanca- y la otra fue la Copa Intercontinental que le ganaron a los Tuzos del Pachuca de México al derrotarlo 3 a 0 en el Estadio Lusail de Doha.

Publicidad

Publicidad

A pesar de todo, a Kylian Mbappé no le alcanzará para el Balón de Oro

Kylian Mbappé sumó 44 goles y 2 títulos la temporada pasada en el Real Madrid, números que lo ubicarán, seguramente, entre los mejores 10 futbolistas del curso 24/25 en la ceremonia del Balón de Oro. No obstante, no le alcanzará para quedarse con el premio, puesto que futbolistas como Ousmane Dembélé (campeón de la Champions League y de la Ligue 1), Raphinha y Lamine Yamal, se perfilan con mayores oportunidades por complementar sus números individuales con las coronaciones colectivas.

ver también Franco Mastantuono se lleva una de las notas más altas en su debut como titular en el Real Madrid