Florentino Pérez, en el mismo camino que Chiqui Tapia: los dos cruzaron al mismo dirigente

Los idas y vueltas entre Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Javier Tebas, mandamás de LaLiga (ente que regula la primera y segunda división de España) no son nuevos. Hace décadas que se mantienen con ideas contrapuestas de cómo encarar y desarrollar el fútbol tanto del país ibérico como del continente europeo.

Lo saliente de lo más reciente de la disputa de poderes entre ambos, por un lado, fue la propuesta que surgió desde la Casa Blanca en 2021 (por entonces con gran apoyo del Barcelona, que hace semanas le soltó la mano con clara intención de querer arrimarse a la UEFA) de reemplazar la Champions League por la Superliga Europea (ofrecía tres divisiones, asegurando con la categoría principal partidos entre las principales potencias de la región).

Y por el otro, en este 2025, con el plan de LaLiga de trasladar encuentros oficiales a diferentes partes del mundo. Y dentro de esta moción estaba avanzado un Barcelona vs. Villarreal en diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos (no obstante, finalmente se frustró por falta de convencimiento de la UEFA, la RFEF, AFE y de los propios protagonistas que, en su gran mayoría, se manifestaron en contra).

Pero lo que sí es nuevo, es la declaración de Florentino Pérez contra Javier Tebas luego del cruce mediático que Chiqui Tapia protagonizó con la autoridad suprema del campeonato español y que repercutió de igual forma tanto en Argentina como en España.

“No es normal que el presidente de LaLiga promocione un partido fuera de España. No es normal que LaLiga apoye al Barcelona y al Villarreal, recibiendo incentivos económicos extra por jugar en Miami”, disparó el directivo merengue que, de alguna manera, se para de la misma vereda en la que está parado el presidente de la AFA en la gestión que emplea Javier Tebas en el fútbol.

¿Qué pasó entre Chiqui Tapia y Javier Tebas?

En una exposición que se llevó a cabo en Buenos Aires, Javier Tebas criticó fuertemente al fútbol argentino: “Siempre dije que si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino y sufro también por cómo veo que está el fútbol. Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en una potencia mundial (a nivel de clubes)”.

En esa misma línea, el mandamás de LaLiga añadió: “Argentina ha ganado la Copa del Mundo, eso es cierto. Pero esos jugadores deberían estar compitiendo en este país. En la Eurocopa, que es como un Mundial sin Argentina y Brasil, de los 25 futbolistas, 22 jugaban en nuestra liga. Cuando tú tienes eso, es que tu competición es fuerte. Tendrían que estar entre las seis o siete primeras del mundo. A mi consideración, algo no se está haciendo bien. Los equipos que hay en la Primera División, cómo se definen los campeones, me da pena. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal”.

La réplica por parte de Tapia, mediante redes sociales, no tardó en llegar: “Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones. ¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Y para que quede claro, no hace falta ‘nacionalizarte’. El argentino nace donde quiere Javier Tebas”.

