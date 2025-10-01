Julián Alvarez ya dijo que su mente está enfocada en el Atlético de Madrid. De hecho, fue lo que le respondió -en conversación con ESPN post victoria del Colchonero por 5 a 1 ante el Eintracht Frankfurt por la UEFA Champions League- cuando le hicieron mención al presunto interés que tendría sobre él el FC Barcelona.

Aun así, los medio catalanes y las redes sociales no aflojan. Tanto la prensa de los medios con mayor llegada en la Ciudad Condal como los hinchas del elenco blaugrana insisten en aclamar por el fichaje de la Araña, algo que nació la temporada pasada -cuando el delantero cordobés arribó a LaLiga- y que se potenció en las últimas horas con los seis goles en 3 los partidos que jugó en la semana (sobre todo por su doblete ante el Real Madrid).

Y la locura por Julián Alvarez en el microclima del Barcelona es tal, que ya lo quieren, incluso, por encima de Erling Haaland, el otro delantero al que la institución culé le había puesto la mira, en pos de, alguna manera, contrarrestar el aterrizaje de Kylian Mbappé a la Casa Blanca (si bien no ganó títulos importantes, solo la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, ya lleva 57 goles en 68 partidos).

”Julián es mi obsesión”, se puede leer entre los comentarios de una publicación que realizó en la red social X el periódico Sport, en la que planteaba con cuál de los dos delanteros preferían los hinchas del Barcelona para ocupar el puesto que de a poco se vislumbra que dejará Robert Lewandowski (de 37 años y con un contrato que vence a mediados del 2026).

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

La gran mayoría de los aficionados dejaron en claro que entre uno u otro quieren al atacante de la Selección Argentina, aunque también entienden que por la alta cláusula que lo ata al Atlético de Madrid, contar con sus servicios es prácticamente una utopía. ”Ahora es imposible sacarlo del Atleti”, escribió otro de los hinchas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

La cláusula de rescisión de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, a mediados del 2024 cuando selló la incorporación de Julián Alvarez, le hizo firmar un contrato que lo ligaba a la institución de la capital española hasta mediados del 2030, con una cláusula de salida de 500 millones de euros. Es decir, ese el momento con el que deberá resarcir al Colchonero el club que pretenda llevarse a la Araña.

ver también Julián Alvarez rompió el silencio respecto al interés del Barcelona