No hay dudas en que el protagonista principal del partido que jugaron París Saint-Germain y Bayern Munich en el Parque de los Príncipes por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League fue Luis Díaz, no solo por los dos goles que le dio la victoria al elenco bávaro, sino por la infracción que le cometió a Achraf Hakimi, por la cual fue expulsado.

Esta acción, que hizo que el colombiano tenga que retirarse del campo de juego antes de tiempo, acaparó las miradas de los medios de comunicación del mundo por lo impresionable que fueron las imágenes del momento en el que el defensor del elenco francés sufrió la torcedura tanto de su tobillo como de su rodilla izquierda, secuencia que hizo encender las alarmas del PSG y de la Selección de Marruecos que cuenta con su capitán tanto para la Copa Africana de Naciones como para la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, portales franceses no perdonaron a Luis Díaz para referirse en sus reportes a la jugada que tuvo a Achraf Hakimi como víctima. ‘‘Para el Paris Saint-Germain el exjugador del Porto también será visto como un ‘carnicero’ por lesionar gravemente a Achraf Hakimi con una entrada por detrás”, publicó L’Equipe, que además advirtió: ”Díaz se arriesga a una suspensión de varios partidos, dada la probable baja prolongada de Hakimi”.

Por su parte, Goal Francia, tituló: ”Entrada brutal a Hakimi: un duro golpe para el PSG”. Y en el cuerpo de su descripción sobre el hecho en cuestión desglosó: ”Momento impactante antes del descanso contra el Bayern de Múnich: Achraf Hakimi tuvo que ser sustituido con una lesión en una pierna tras una entrada temeraria de Luis Díaz. El lateral estrella del PSG podría estar de baja varios meses”

Y continuó: ”La escena heló la sangre en el Parque de los Príncipes. Apenas unos segundos antes del descanso en el partido entre el PSG y el Bayern de Múnich, Achraf Hakimi intentaba un contraataque por la banda derecha cuando Luis Díaz lo derribó por detrás, con los dos pies por delante. El impacto fue brutal. El tobillo del marroquí se torció de forma antinatural. Una entrada descontrolada, casi malintencionada, que lo arruinó todo. Nunca sabremos si fue intencional. Pero el resultado es claro: Hakimi abandonó el campo entre lágrimas, con el rostro desencajado por el dolor y la incomprensión. Ese tipo de comportamiento no tiene cabida en un terreno de juego. Y la tarjeta roja no cambia nada”.

TV5 MONDE: ”Con un marcador adverso de 2-0, la mala suerte del PSG empeoró con la lesión del habitualmente fiable Achraf Hakimi. Nunca lesionado, casi siempre disponible a pesar de sus incansables carreras por la banda derecha, el marroquí abandonó el terreno de juego cabizbajo, entre lágrimas y con el apoyo del cuerpo técnico parisino, tras una entrada a destiempo de Luis Díaz. Bastaba con ver las caras de pánico de los ayudantes de Luis Enrique al borde del campo, hablando por teléfono con su jefe, que permanecía en la grada para ver mejor el partido”.

En Marruecos temen que Achraf Hakimi no pueda jugar la Copa Africana de Naciones

Morocco World News exhibió su preocupación cuando aún no había terminado el PSG vs. Bayern Munich: ”Esta lesión llega en un momento crítico, justo cuando Marruecos se prepara para albergar la CAN por primera vez desde 1988. La ausencia de Hakimi, pieza clave en los recientes éxitos internacionales de Marruecos, supondría un duro golpe para la defensa del equipo si no se recupera a tiempo”.

La misma tónica se puede ver en Maroc Hebdo International: ”Esta lesión llega en un momento crítico. A tan solo seis semanas de la Copa Africana de Naciones, Achraf Hakimi podría perderse la competición con Marruecos, selección de la que es capitán y uno de los pilares defensivos”.

Por su parte, L’Opinion habla de un país en vilo, a un mes de ser sede del certamen continental: ”Hakimi, pieza clave en el esquema de Walid Regragui, no solo representa un gran activo deportivo, sino también un símbolo para toda una nación que sueña con la victoria en casa. Pero reina el pesimismo y todo el país está conteniendo la respiración”.

360 Sport también se expresó: “Indispensable en el esquema de Walid Regragui, Hakimi representa mucho más que un jugador: es uno de los jugadores clave más regulares del equipo. Tanto el PSG como la Real Federación Marroquí de Fútbol aguardan con expectación los resultados de los exámenes médicos. Solo una pregunta ronda la cabeza de todos: ¿podrá Walid Regragui contar con su mejor jugador para la Copa Africana de Naciones?”.

