Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: Aquí todo sobre los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por LaLiga 2021 en USA

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO ONLINE se verán cara a cara este 18 de abril por partido de la jornada 33 de LaLiga 2021 a las 15:00 hs (ET) en Estados Unidos y 14:00 hs en México. El partido será transmitido vía BeIN Sports en Estados Unidos y SKY HD para México. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

Estamos a lo ultimo de la carrera por el título de LaLiga 2021 y los fanáticos están ardiendo desde sus asientos para ver quienes pasan a la recta final de la temporada. El equipo de Real Madrid estan a solo un punto alejado del Atlético de Madrid (67) y del liderazgo de la tabla.

Getafe, por su parte, esta en serio problemas ya que esta en lo que será su peor racha sin ganar al Real Madrid en LaLiga desde hace más 8 años. Sin embargo no todo es malo, los "Azulones" tiene la oportunidad de romper esta serie de derrotas tras la gran cantidad de bajas en el equipo de su rival.

Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Getafe EN VIVO en USA

Real Madrid vs. Getafe EN VIVO se dará este 18 de abril a las 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe (Madrid).

Día: 18 de abril

Lugar: Coliseum Alfonso Pérez

Horario por país Real Madrid vs. Getafe

Estados Unidos: 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET)

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Dónde ver Real Madrid vs. Getafe en EE.UU.

A través de Fanatiz, podrás ver en vivo este encuentro desde USA a través de sus plataformas.

beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español: Estados Unidos

DirecTV Sports: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Sky HD, Blue To Go Video Everywhere: México y Panamá

Movistar LaLiga: España

Real Madrid vs. Getafe pronósticos en USA:

Real Madrid se consolida como el favorito por las casas de apuestas en Estados Unidos para ganar este partido de la Liga 2021 tras su poderio mostrado en sus encuentros en este torneo. Por otra parte, Getafe no se presenta un peligro para su rival por lo cual la cuota esta contabilizado en +440.

Resultados Cuota Real Madrid -135 Empate +240 Getafe +440

*Cuotas cortesía de FanDuel.

