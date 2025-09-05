La crisis no para: Alemania pierde una racha de 70 años en Eliminatorias al Mundial

Alemania toca fondo. Las últimas eliminaciones en la fase de grupos de las Copas del Mundo no son ni mucho menos el escalón más bajo que toca una selección que por estas horas cuesta reconocer. La derrota frente a Eslovaquia certifica que por primera vez en su historia, Die Mannschaft pierde un encuentro como visitante en las clasificaciones de FIFA rumbo a un Mundial que ha ganado en cuatro ocasiones. Julián Nagelsmann destruyó a sus futbolistas en cuanto a su actitud se refiere durante la rueda de prensa posterior al choque.

David Hancko y David Strelec fueron los responsables de cortar una racha sin precedentes en la historia de este deporte. Hasta la fecha Alemania sumaba un total de 50 partidos invicto en las Eliminatorias como visitante. Sus 40 triunfos y 10 empates de la mano de 147 goles a favor y apenas 36 en contra, conformaban uno de los legados más importantes de una selección que solamente unos años atrás soñaba con alcanzar a Brasil. Incluso, desde 2008 que no se dejaba puntos en ninguna salida buscando su tiquete en las clasificatorias mundialistas. Desde el 3 a 3 con Finlandia en Helsinki no se vivía nada igual a lo ocurrido ayer.

Irlanda Del Norte y Luxemburgo son los otros rivales de una zona donde el equipo de Nagelsmann no tiene más margen de error. Recordemos que la UEFA decidió que para esta edición de la Copa del Mundo únicamente los líderes de cada una de sus zonas divididas en cuatro naciones, se meta directamente en el Mundial. Cuesta pensar que la debacle llegue hasta estos términos, pero desde el banquillo alemán ni mucho menos ven con buenos ojos todo el ecosistema que se viene generando alrededor de una selección que dista y de qué manera de aquel conjunto que en Brasil 2014 destruía a cualquier rival.

“Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo…Confío en mis jugadores, pero ser simplemente mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas…¿Por qué crees que un equipo como el Wiesbaden casi empató 2-2 con el Bayern?”, las durísimas declaraciones de Nagelsmann en una rueda de prensa donde apuntó directamente contra todo el ecosistema del fútbol alemán y donde no dejó títere con cabeza. Se toca fondo…De momento.

Alemania tuvo su debut en este sentido el 19 de agosto de 1953 frente a Noruega como visitante. Fue empate 1-1 y para dar comienzo a una racha que es historia. Desde entonces ninguna selección había podido dejarle sin puntos en una salida de la selección del territorio germano buscando un lugar en la Copa del Mundo. Restan todavía 5 fechas para saber si la tetracampeona puedes llegar de manera más tranquila a un certamen donde desde la final con Argentina en Rio, todos son pesadillas.

