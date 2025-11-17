Lo primero que dijo Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal al Mundial 2026

Portugal se mete en una nueva edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. La victoria por 9 goles a 1 ante Armenia confirma al equipo de Roberto Martínez como uno de los 48 clasificados al certamen que empezará en Norteamérica en el verano del año 2026. Tras ser expulsado frente a Irlanda, esta fue la primera reacción de Cristiano Ronaldo al triunfo de la Selecao. La cabeza en el siguiente desafío.

“Estamos en el Mundial. Vamos con todo Portugal”. Fue lo que publicó Cristiano Ronaldo en sus redes sociales después de una goleada absolutamente histórica para el equipo de Roberto Martínez y que les confirma como ganadores de su grupo en las Eliminatorias UEFA. Todo llega después de una dolorosa derrota frente a Irlanda y donde Cristiano Ronaldo vio por primera vez una tarjeta roja con el combinado nacional en más de 220 batallas oficiales.

No nos olvidemos que en caso de no haber derrotado a Armenia como local, Portugal podía meterse en un lío absolutamente irremediable. Los actuales campeones de la Nations League precisaban de un triunfo para evitar cualquier tipo de especulación de cara a los próximos meses e igualmente pensando en un repechaje al que en este momento Italia mira con temor. Sin Cristiano Ronaldo, pero con una serie de jugadores absolutamente gravitacionales en el esquema de Roberto Martínez, la Selecao festeja.

“La preparación es importante, que todos los aficionados disfruten el sorteo. El día de preparación es importante, el campo de entrenamiento en marzo será muy importante para preparar el Mundial”, analizó el entrenador español después de una victoria sin Cristiano Ronaldo marcada por los goles de más de cuatro anotadores distintos. Este espera que la sanción que recibirá el delantero no le impida disputar el primer encuentro de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año que viene.

Portugal termina este proceso de clasificación con un total de 13 puntos sobre 18 posibles. 3 por encima de una Irlanda que dio la sorpresa frente a Hungría en las últimas horas. La derrota en Dublín jornadas atrás fue el único paso en falso de un combinado que desde el año 2006 no se pierde una edición del máximo torneo de selecciones de la FIFA. Ahora solamente queda cruzar los dedos de cara a saber que sanción le pone la UEFA al máximo anotador de todos los tiempos

Roberto Martínez defiende a Cristiano Ronaldo

Consultado por el nivel ofensivo de su equipo sin la figura de Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez se mostró tajante y dejando en claro que el impacto del futbolista en sus filas va más allá de meramente los números o sus sensaciones en ataque. Espera poder contar con el número 7 en el inicio de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año que viene. No hacerlo, entiende, va a perjudicar el plan general de Portugal.

“Somos mejores con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto. Lo más importante es que el fútbol es un juego de errores, de dificultades, de resiliencia, y cuando algunos jugadores no están, tenemos que encontrar la manera de ganar. Creo que lo importante es tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar cuando ciertos jugadores no están en el once inicial”, reflexiones de Roberto Martínez que tendrá la responsabilidad de intentar llevar lo más adelante posible la última candidatura de Cristiano Ronaldo a un mundial de la FIFA.

