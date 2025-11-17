Messi tenía 4 Balones de Oro y Real Madrid solo 9 Champions: así era el mundo la última vez que Italia clasificó a un Mundial

10 de septiembre del 2013. Italia vencía a Republica Checa por 2-1 en Turín y sin saberlo, empezaba una debacle con pocos precedentes. La goleada recibida a manos de Noruega en San Siro enviará nuevamente al repechaje a la cuatro veces campeona del mundo. A la espera de saber que rival tiene pensando en intentar volver a un torneo que no pisa desde Brasil 2014, repasamos todo lo que ha cambiado desde la última vez donde la Azzurra pisó la máxima fiesta de FIFA.

Por aquel mes de septiembre del año 2013, Lionel Messi apenas tenía cuatro ediciones del Balón de Oro en sus vitrinas. Real Madrid ni siquiera había ganado nuevamente la Champions después de su última consagración por entonces y en el año 2002. Cristiano Ronaldo no se encontraban ni siquiera entre los 10 máximos goleadores en la historia del conjunto merengue. Argentina, por supuesto, seguía en deuda en cuanto a títulos internacionales se refiere e incluso en otros apartados del deporte, Roger Federer y Rafael Nadal marcaban tendencia en el tenis global.

Pero es que en cualquier escenario pareciera que estuviéramos ante un planeta absolutamente distinto al cual tenemos por entonces. íbamos apenas por el iPhone 5 a la hora de hablar de teléfonos de máxima calidad. Pensar en nombres como Donald Trump para presidente de Estados Unidos era una utopía o algo más digno de videojuegos. Para que nos hagamos una idea de todo lo que ha ocurrido, viviríamos durante aquel año en los últimos meses con vida de figuras internacionales de la talla de Nelson Mandela o incluso Hugo Chávez.

Hablar de Inteligencia Artificial era digno de una película, donde justamente se estrenaba justamente en dicho año El Lobo De Wall Street. Bruno Mars era el artista más escuchado en las plataformas de reproducción de música e incluso series de TV como Better call Saul apenas empezaban grabaciones. Era otro mundo prácticamente en todos los sentidos y donde la selección italiana imponía respeto tanto dentro como fuera del colono europeo.

Desde septiembre de 2013 que Italia no clasifica a la Copa del Mundo: TW

“Quiero pedir perdón a nuestra afición; 4-1 es un resultado abultado. Una lástima después de una primera parte muy buena, de equipo de verdad. La mayor decepción es la segunda mitad”, declaraba al propio Gennaro Gattuso después de una goleada que supone la peor derrota de Italia como local y en territorio UEFA en cuanto a cantidad de goles recibidos se refiere. Ahora solamente queda esperar por un playoff donde veremos si la cuatro veces campeona del mundo tiene que enfrentarse con otro rival de peso. Ojo, su oponente puede salir de conjuntos como Ucrania, Turquía, Irlanda, República Checa, Albania, Alemania, Dinamarca, Escocia, Polonia, Austria o Bélgica.

Haaland, el mejor del mundo ahora mismo

16 goles sumó el delantero del Manchester City en este proceso de clasificación donde Noruega corta una racha de 28 años sin clasificaciones a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Hablamos de una marca absolutamente sin precedentes en cuanto al panorama de la UEFA se refiere y donde Haaland se sigue confirmando como el futbolista más en forma de lo que vamos de campaña. Con solo 25 años en sus piernas, todo hace indicar que más pronto que tarde tendrá que batirse a sí mismo y no a referentes de otros tiempos del deporte rey para seguir arriba en algunas de las principales estadísticas de este juego.

Haaland suma ya más de 25 goles en lo que vamos de temporada: GETTY

Solo Karim Bagheri (Irán) y en las Eliminatorias para Francia 1998, sumó más goles que Haaland en dicho proceso. Fueron 18 y en un fixture más amable que el que tuvo el noruego. Erling acumula hasta la fecha 19 goles y 1 asistencia en 15 partidos con Manchester City, que sumado todo lo realizado con las selecciones de Noruega, le permiten ya ejemplificar una candidatura absolutamente de peso pensando en el Balón de Oro del año 2026.

En síntesis

