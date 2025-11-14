El antecedente de un jugador de la Selección Argentina que genera temor en Portugal por la sanción a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Portugal y Cristiano Ronaldo tienen problemas pensando en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. El delantero fue expulsado en su visita a Irlanda durante una derrota de los hombres de Roberto Martínez que pese a no comprometer de momento de mayor medida su participación en el certamen, genera terror en cuanto a la tarjeta roja vista por el exdelantero del Real Madrid. Un precedente con la Selección Argentina no invita al optimismo.

Nos devolvemos a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Una Argentina de Lionel Scaloni clasificada visitaba Ecuador con mayoría de suplentes y jugadores de segundo nivel. Fue derrota en Guayaquil y con una expulsión de Nicolás Otamendi que, como establece el reglamento de FIFA, puede cumplir su sanción en la Copa Mundial de selecciones del año que viene.

La mala noticia para Cristiano Ronaldo viene gracias a que su expulsión se dio después de una revisión en el VAR y con una roja directa que puede entenderse como una agresión sancionable con dos o más partidos. Portugal todavía tendrá que jugar un encuentro de la clasificatoria europea frente Armenia en la próxima semana. Si a su capitán de dan más de 90 minutos de castigo, lo tendrá que cumplir en pleno suelo norteamericano.

Lionel Scaloni sabía del riesgo que corría en contra de jugadores como Cristiano Ronaldo. El propio entrenador del Albiceleste no negó la existencia de un reglamento que le puede quitar a uno de sus principales escuderos en la primera jornada del mundial del año que viene. Por Portugal ocurre lo mismo y en este momento se cruzan los dedos antes de que se conozca si finalmente CR7 puede jugar un máximo de seis o siete encuentros el verano del año que viene. Primero hay que certificar todo frente a Armenia como local.

Otamendi, el precedente que juega en contra de CR7: GETTY

“Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial y es una lástima. También la sensación es que a veces no poder poner la pierna porque si te expulsan, jugas con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”, reflexiones del entrenador de la campeona del mundo sobre una situación difícil de asimilar por estas fechas.

En síntesis

