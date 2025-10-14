El aviso de España a Argentina a meses de la Finalissima y el Mundial 2026: “Nuestro sueño”

España se alista para enfrentarse con Bulgaria por una nueva jornada de Eliminatorias UEFA mientras llegan nuevas novedades alrededor del encuentro con Argentina que tendrá lugar en marzo del año 2026 si nada se tuerce. El combinado europeo afirma que va por todos los títulos que aparezcan en su camino en medio de una nueva generación dorada que intentará frustrar la mejor de las despedidas para Lionel Andrés Messi y compañía. La Finalissima, solo el calentamiento,

“El Mundial es nuestro sueño y lo único que queda a esta generación”, son palabras del futbolista del Barcelona y de la selección Pedri. Todo en Diario AS y en las últimas horas para ejemplificar al 100% la postura con la cual el combinado ibérico llegará a Norteamérica en el verano del año 2026. Antes por supuesto, en caso de clasificarse de manera directa y sin la necesidad de un repechaje, habrá que enfrentar Argentina por una nueva edición de las Finalissima. Para muchos puede ser la mejor de las antesalas a una edición de la Copa Mundial de la FIFA que recordemos estrenará cuando el formato de 48 clasificados.

En los pronósticos España y Argentina son los principales favoritos para muchos. Por supuesto que también aparecen combinados como Francia, Inglaterra o Brasil por historia, pero la realidad es que tanto el vigente campeón de Europa como América parecen encontrarse un paso al frente del resto de sus competidores en la previa. Si nada se tuerce, queda estipulado que se medirán por un título en marzo del año 2026 y antes de que el mundo entero cruce los dedos para intentar verlos competir en Norteamérica 2026.

No son gratuitas las palabras de Pedri a la Argentina de Scaloni. España vive la segunda mejor racha de su historia en cuanto a invictos se refiere, sin derrotas en 90 minutos oficiales desde hace más de 28 choques. Una muestra más del poderío con el que ambos conjuntos llegan a la Copa del Mundo y el cual esperan poder mantener cuando todo empiece a rodar por USA. Pedri deja en claro que la joven camada de La Roja pretende cerrar el círculo en unos meses tras ganar Eurocopa y Nations League con Luis De La Fuente.

“Luis De La Fuente está haciendo un trabajo increíble. Hoy es una de las mejores selecciones y juega un futbol que al hincha en general le gusta. Hay otras selecciones que son muy buenas jugando de otra manera. España está muy bien”, palabras del propio Scaloni para entender lo que está en juego. Se trata de un choque esperado por muchos desde hace años y donde Argentina también podría poner punto final a una generación dorada. La Albiceleste y España se reconocen como los grandes candidatos al Mundial 2026.

Doha apunta a ser la sede de la Finalísima

Si nada se tuerce, España y Argentina medirían fuerzas en un estadio de Lusail que trae los mejores recuerdos al combinado de Scaloni. Se ganó ahí la pasada edición de la Copa del Mundo y medios como Mundo Deportivo dan casi por hecho que la segunda edición de la Finalísima tendrá lugar en Qatar.

No olvidemos que la primera definición de este torneo tuvo lugar en Wembley y que Argentina se coronó campeón tras derrotar por 3-0 a Italia en pleno Londres. Si España vence a Bulgaria por estas horas, todo indicar que por cuestiones de calendario el choque contra Argentina será disputado en marzo.

