James Rodríguez y Luis Díaz toman nota: Cristiano Ronaldo sería rival de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA del año 2026 calienta motores lentamente. Lo hace en un contexto donde por parte de CONMEBOL, todas las clasificadas vía tabla general se encuentran definidas. La Selección Colombia espera poder culminar los detalles sobre un posible amistoso contra Cristiano Ronaldo en la previa del certamen. Sería un rival de peso en todos los sentidos tal y como ocurriese conferencia en marzo del año 2018 con Francia antes de Rusia. James Rodríguez y Luis Díaz toman nota.

El Tiempo es quien confirma como la Federación Colombiana de Fútbol realiza tratativas para que los dirigidos por Néstor Lorenzo se enfrentan a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el mes de marzo. Para esto, la vigente campeón de la Nations League debería certificar en las ventanas de selecciones de octubre como noviembre su pase al Mundial. En caso de que ocurra, se estaría cerca de un acuerdo la disputa del encuentro que sirva como preparación para lo que se viene en Norteamérica.

Nunca se han medido de manera oficial. Portugal únicamente ha medido ficha en categorías menores de los respectivos torneos de la FIFA ante Colombia. La selección sub-20 de los europeos eso sí, fue su subcampeón de la edición 2011 del torneo disputada en territorio colombiano. Cristiano Ronaldo seguro querrá que se lleve a cabo teniendo en cuenta cómo Francia en el año 2018, y en la última participación de los cafeteros por el gran certamen, terminaría siendo campeón en Rusia justamente después de enfrentarse al equipo sudamericano que por entonces dirigía Néstor Pékerman en la ciudad de París. Todo cerca de armarse a la espera de acontecimientos

Colombia jugará antes contra México y Canadá durante la ventana de selecciones del mes de octubre. Tras ello en noviembre, los dirigidos por Lorenzo se enfrentarán a Nueva Zelanda y Nigeria para cerrar un año 2025 donde se certificó el pase a la Copa Mundial de la FIFA del año 2026. Que solo por definir quiénes serán los rivales de una ventana de marzo del año que viene donde Cristiano Ronaldo en caso de que no haya sorpresas en territorio UEFA, sería el elegido.

James y CR7, cerca de verse las caras en marzo del 2026: GETTY

Sería también el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Dos personalidades unidas por la figura de Jorge Mendes e igualmente por un Real Madrid donde ganaron diferentes títulos desde diferentes lugares. Si intentamos buscar declaraciones del mítico delantero sobre el territorio cafetero, únicamente aparecen las que tuviese después de una victoria frente a Wolfsburgo por los cuartos de final del año 2016. Elogió al zurdo y pidió por entonces el apoyo de los cafeteros: “Que apoyen siempre al Real Madrid, sabemos que el público y los fans de Colombia son muy calurosos; James no habla mucho de ellos, de su cultura y, por eso, que continúen apoyando al Real Madrid de la misma manera en la que lo han apoyado hasta ahora”.

