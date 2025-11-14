Mientras Mbappé lo hizo en 537 partidos, estos le costó a Messi y Cristiano para llegar a 400 goles

Kylian Mbappé se une al club de los 400 goles oficiales. Un doblete ante Ucrania por Eliminatorias UEFA confirma la llegada de Le Bleus al Mundial, así como que su estrella ya tenga en sus manos una nueva marca de peso. Mientras al ariete de Real Madrid apenas le tomó un total de 537 partidos alcanzar dicha marca, esto se demoraron en hacerlo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

El galo ya tiene 400 goles repartidos en 443 partidos en el mundo de clubes y 94 con la selección francesa. De la mano de Le Bleus Mbappé ya alcanza los 55 gritos sagrados y en las entidades que han disfrutado de sus servicios, un total de 345 anotaciones. Con apenas 26 años en sus piernas, pocos delanteros manejan semejantes estadísticas. Así llegaron mitos como Cristiano Ronaldo o Messi.

Ocurrió concretamente con el argentino el pasado 27 de septiembre del 2014. La Pulga venia de un Mundial de Brasil doloroso en todos los sentidos y para empezar una campaña que terminaría en triplete. Con poco más de 27 años en sus piernas, Lionel lo conseguía en un mix de 358 en Barcelona y 42 con Argentina. Serían algunos de sus mejores meses con el equipo catalán y donde de la mano de los Luis Suárez o Neymar en ataque, firmaría una campaña para el recuerdo. 525 partidos, el total necesario para firmar esta marca.

¿Y Cristiano Ronaldo? Pues no muy lejos en el tiempo de Messi en el tiempo. Lo hizo con Real Madrid en enero del 2014 y tras una victoria de la casa blanca ante Celta de Vigo. En ese momento el luso era bandera de un equipo que cortaría su sequía en la Champions meses después. 353 tantos oficiales en clubes, y 47 con su selección, el reparto de tantos que le permitieron llegar a dicho techo con poco menos de 28 años en sus piernas. El total de partidos del de Madeira hasta esa fecha era de 652 batallas.

Haaland, el gran temor de los récords de Mbappé, Messi y CR7

La comparativa tiene a Messi como el que menos partidos necesitó, a Mbappé como el que más sumo con su selección y a CR7 como el que lo alcanzó de manera más longeva. Pero ojo que un monstruo viene en camino y aquí es imposible no nombrar a Erling Haaland. Con solo 25 años ya tiene un total de 331 entre Noruega y sus clubes. Todo esto en apenas 380 partidos y para ser la gran amenaza de estas marcas.

Mbappé analizó la crisis de Real Madrid

Todo ocurrió tras una goleada por 4-0 a Ucrania que pone a Francia en el Mundial 2026. Consultado por una temporada a base de goles, Kylian Lotin no le quitó el pecho a todas las dudas que existen sobre el presente ciclo de Real Madrid y las posibles tramas internas que amenazan Valdebebas ahora mismo.

“Cuando no ganas en el Real Madrid, la gente habla mucho…Hemos jugado mal los dos últimos partidos y lo sabemos, pero volveremos tras el parón listos para vencer al Elche. Estamos todos unidos para ganar todos los títulos esta temporada”, palabras del galo para dejar en claro que de momento, no le sueltan la mano al entrenador.

