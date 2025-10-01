Mascherano le pide perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field: “Regalé la primera parte”

Inter Miami perdió buena parte de sus chances de quedarse con la Supporters Field. El equipo de Javier Mascherano cayó ante Chicago en una jornada negra en La Florida. Ni siquiera la figura de Lionel Andrés Messi valió para vencer en una derrota por 3-5 ante los visitantes que provoca hasta que el Jefecito pida perdón de manera a pública a sus hombres. La tercera copa de la entidad, más difícil que nunca.

“No suelo venir acá a decir algo que no le dije a los jugadores. Me disculpé por no haber podido ayudar. Es muy difícil cuando de parte del entrenador regalas una primera parte…Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo”, empezaba Mascherano alrededor de una jornada que les deja a 7 puntos de Philadelfia cuando restan 6 para el líder de la tabla general de la MLS. Inter Miami tiene un partido menos y por ello sueña.

Mascherano sabe que perdió una bala de oro. La Supporters Field, que premia con trofeo al equipo que más puntos tenga antes de la llegada de los playoff, cada vez más difícil: “La responsabilidad es mía por el mal planteamiento que hice en el primer tiempo. Cuando uno tiene que cambiar de planteamiento a mitad del partido es porque claramente pensó una cosa y se dio totalmente lo opuesto. No tiene que ver con nombres, sino con lo que pensé del partido y terminó siendo todo lo opuesto”.

“Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo…Es una lástima, no por cuestión de nombre, sino por cuestión de planteamiento. Hoy no pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía”, finalizaba en rueda de prensa un Mascherano que ahora mismo se queda sin margen de error. Habrá playoff y es lo más importante, pero solamente una semana atrás se podía ser campeón en pleno octubre con la Supporters Field.

Mascherano asumió toda la responsabilidad de la goleada ante Chicago: GETTY

El empate en Toronto y la derrota de estas horas sentencia prácticamente todo. Philadelfia tendrá compromisos ante Ney York City y Charlotte donde en caso de sumar más de 2 unidades, serán los ganadores de la Supporters Field. Inter Miami cruza los dedos mientras alista los choques ante New England, Atlanta y Nashville. Mascherano pide perdón a Messi y sus pupilos tras una jornada para el olvido.

Publicidad

Publicidad

Los números de Messi en lo que vamos de la MLS

32 goles y 14 asistencias en 40 encuentros oficiales suma La Pulga en lo que vamos de año tomando en cuenta todos los torneos que ha jugado para Inter Miami. Solo en la MLS acumula un total de 24 gritos gradaos y 11 pases de gol que en parte, mantienen con vida el sueño de conseguir una Supporters Field o la MLS Cup. A pensar en lo que viene tras el huracán generado por Chicago.

El siguiente compromiso para Messi y Mascherano llegará ante New England como local el sábado 4 de octubre. Un partido de carácter de final para una franquicia que salvo giro de 180 grados, no podrá retener el título de la Supporters Field ganado 12 meses atrás con puño de hierro. La defensa de Las Garzas, con un total de 52 goles en contra, el talón de Aquiles de un plantel que se juega medio año en la siguiente semana.

ver también Mascherano eligió los rivales más duros para Messi en la lucha por el título de la MLS