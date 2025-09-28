Partidos de hoy, domingo 28 de septiembre, por el Mundial Sub 20 Chile 2025

Este sábado puso primera finalmente la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025, con 4 partidos entre los que sobresalió la victoria del anfitrión, de manera agónica, por 2 a 1 ante Nueva Zelanda.

Y este domingo 28 la acción continúa con la presentación de 3 pesos pesados y candidatos: España, Brasil y Argentina. Los españoles se medirán frente a Marruecos en Santiago, mientras que los brasileños jugarán ante México en el mismo escenario.

Por su parte, Argentina, dirigida por Diego Placente, debuta en el certamen jugando ante Cuba en Valparaíso.

Los resultados de la primera jornada del Mundial Sub 20:

Japón 2 vs Egipto 0 (Grupo A)

Chile 2 vs Nueva Zelanda 1 (Grupo A)

Corea del Sur 1 vs Ucrania 2 (Grupo B)

Paraguay 3 vs Panamá 2 (Grupo B)

Los partidos de este domingo 28 de septiembre:

17:00 Marruecos vs. España Grupo C Estadio Nacional, Santiago Hora local

17:00 Italia vs. Australia Grupo D Estadio Elías Figueroa, Valparaíso Hora local

20:00 Brasil vs. México Grupo C Estadio Nacional, Santiago Hora local

20:00 Cuba vs. Argentina Grupo D Estadio Elías Figueroa, Valparaíso Hora local

Panorama general del torneo

El Mundial Sub-20 de 2025 se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre .

del . Participan 24 selecciones , distribuidas en seis grupos (A a F) de cuatro equipos cada uno.

, distribuidas en de cuatro equipos cada uno. El formato de clasificación para la fase eliminatoria contempla que los dos mejores de cada grupo más los cuatro mejores terceros de todos los grupos avanzan a octavos de final.

de todos los grupos avanzan a octavos de final. Desde octavos, los cruces son directos: cuartos, semifinales y final. Hay un partido por el tercer lugar.

Las sedes oficiales son cuatro ciudades chilenas :

• Santiago — Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

• Valparaíso — Estadio Elías Figueroa Brander

• Talca — Estadio Fiscal (o Estadio Bicentenario Fiscal)

• Rancagua — Estadio El Teniente

El Estadio Nacional en Santiago albergará, además del choque inaugural de Chile, la final del torneo.

La fase de grupos se extiende del 27 de septiembre al 5 de octubre .

. Los octavos de final están programados entre el 7 y 9 de octubre, los cuartos los días 11 y 12, las semifinales el 15 de octubre, el partido por el tercer puesto el 18, y la final el 19 de octubre.

Los grupos y las tablas del Mundial Sub 20