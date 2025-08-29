PSG niega que Lamine Yamal deba ganar el Balón de Oro: “Que la gente vote bien”

Paris Saint Germain y Barcelona no solamente se medirán por el Balón de Oro. Tras el sorteo de la Champions League, es ya un hecho concreto que ambas entidades volverán a medir fuerzas por la Copa de Europa. A solamente unas semanas de que por la capital francesa se decida al mejor futbolista de la última campaña, Nasser Al-Khelaifi saca a Lamine Yamal o Raphinha del trono del fútbol. Afirma que no existe ninguna candidatura superior a la de Ousmane Dembelé de la mano de Luis Enrique.

“¿Lamine? Me gusta Dembelé. Espero que la gente vote bien, porque ya sabemos quién merece el Balón de Oro”, reflexiones del máximo dirigente del París Saint Germain tras el sorteo de la Champions League. No nos olvidemos que restan únicamente cuatro semanas para que el Balón de Oro sea entregado en la capital francesa y con el delantero de Luis Enrique como uno de los grandes candidatos. Yamal, Raphinha o Vitinha, el resto de las candidaturas fuertes.

No son gratuitas las palabras del dirigente. Las últimas dos ediciones del Balón de Oro estuvieron acompañadas de diferentes polémicas. 12 meses atrás se esperaba que Real Madrid y Vinicius fuesen condecorados en París antes de que Rodri se tomará todas las cámaras de manera inesperada. Si nos devolvemos al año 2023 la confusión alrededor de la normativa hizo que muchos de los votantes eligiesen a un Lionel Andrés Messi como el mejor del curso por el Mundial de Qatar incluso jugando ya en los Estados Unidos de Norteamérica. PSG presiona y quiere que el premio vuelva a Francia. El último en hacerlo con esta bandera fue Karim Benzema.

Resta saber si antes de dicha gala en París llega al encuentro entre el conjunto culé y el PSG. Al-Khelaifi se mostró expectante de lo que ocurra entre dos hola candidatos de peso a la final de Budapest. Se tratará sin ningún tipo de dudas de uno de los mejores partidos de la fase de liguilla: “Todo el mundo espera este partido. Es un partido magnífico entre dos grandes clubes. Respetamos mucho al Barcelona porque es un gran club pero nosotros también lo somos. La temporada pasada lo eliminamos…La confianza sin trabajo no vale y por eso vamos partido a partido. Fuimos campeones la temporada anterior pero ahora solo pensamos en esta…Esta es la mejor competición de clubes del mundo y están los mejores. Siempre es difícil. Por eso iremos partido a partido”.

PSG pide que no haya sorpresas y que Dembelé sea Balón de Oro: GETTY

El lunes 22 de septiembre se conocerá al Balón de Oro. Desempeño individual…Logros colectivos…Aportación al juego…Fair Play. Son las categorías que la UEFA ha anunciado como los principales puntos de diferenciación en la gala del Balón de Oro entre todos los participantes. Paris Saint Germain exclama por todo lo alto que el premio debe ir para adelante y que ni mucho menos quiere que se repitan sorpresas del pasado como ocurriese con Rodri o Messi.

