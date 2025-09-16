PSG teme que le roben el Balón de Oro a Dembelé: “Si se llamará Messi o Cristiano…”

Se acerca cada vez más una gala del Balón de Oro que el próximo 22 de septiembre detendrá el planeta. Ousmane Dembelé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para suceder a Rodri como el mejor futbolista del año 2025. Por París Saint Germain se siguen dejando testimonios alrededor de lo que tendrá lugar dentro de apenas algunas jornadas. Se tiene un miedo general a que como ocurriese con Vinicius de Real Madrid solamente 12 meses atrás, haya giros de 180° absolutamente inesperados en la

“El PSG tiene nueve nominados al Balón de Oro. Estamos muy contentos. Otros jugadores también merecen estarlo, como Barcola o Pacho. Ousmane Dembelé fue elegido mejor jugador de la Champions League, mejor jugador de su liga, lo ha ganado todo; si se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión”, palabras del hoy director deportivo del Paris Saint Germain, Luis Campos, para RMC Sport. Asegura que si nada se tuerce, su extremo debería ser el vencedor tras una campaña donde consiguió el triplete de la mano de Luis Enrique en la capital francesa.

París será el hogar de una gala que puede consagrar la mejor temporada del fútbol francés a corto plazo. Tras más de una década buscando la Champions, Luis Enrique rompió con un maleficio que parecía imposible. Dembelé fue figura y PSG espera que se le reconozca por eso. Teme que todo el entramado mediático y por supuesto el ascenso a nivel futbolístico de Yamal puedan voltear una votación donde recordemos que se dará la segunda edición de la alianza entre la UEFA y France Football. Nadie sabrá el ganador hasta que se anuncie en el Teatro de Chatelet.

Incluso Luis Campos fue más allá y criticó directamente de antemano a quienes tendrán que votar por el ganador. Teme que todo se tuerza como hace 12 meses le ocurriese a Vinicius y Real Madrid con la figura de Rodri: “Si no gana el Balón de Oro, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro. En mi opinión, el que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembelé, no hay discusión. Hablo de la temporada pasada, no de una proyección sobre Lamine Yamal en unos años. En esta temporada, el jugador con las mejores estadísticas y destacado en todas las competiciones es Ousmane Dembelé. Hakimi y Vitinha también tuvieron temporadas extraordinarias, pero la verdad es que el mejor jugador de la Champions League y de la Ligue 1 es Ousmane Dembelé”.

Lamine Yamal, el gran rival de Dembelé por el Balón de Oro: GETTY

Recordemos que existen cuatro criterios para elegir al Balón de Oro. Rendimiento individual, éxitos colectivos, aportación al juego y Fair Play serán los cuadros principales elementos para que cada uno de los votantes de la elección elija a su vencedor el próximo 22 de septiembre. A diferencia de otros años, no se permitirán filtraciones y únicamente los presentadores de la gala junto a los entes regidores, conocen ya al vencedor. Se calienta una gala donde se pretende evitar los fantasmas de hace algunos meses.

Yamal está convencido que será Balón de Oro

José Ramón de la Morena, icónico periodista español, realizó a lo largo de las últimas jornadas una entrevista con la estrella de Barcelona. En esta se habló del Balón de Oro y de todo lo que repercute alrededor de un chico que con 18 años podría ser el vencedor más joven en la historia del galardón. El comunicador incluso afirma que por la ciudad condal le ven ya como el vencedor de lo que viene por delante en París.

“Se comportó de una manera muy sincera, cuando le preguntas sobre el ‘Balón de Oro’, está convencido de que lo va a ganar. Yo creo que este año no, que ganará el Kopa”, palabras de José Ramón de la Morena en Sport. Dembelé y todo PSG esperan que se siga la lógica y que no haya sorpresas de último minuto.

