Alarmas en Europa: los jugadores que todavía pueden unirse a Cristiano Ronaldo en Arabia

Se termina el mercado de las grandes ligas. Más de 4.500 millones de euros se movieron entre Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 y LaLiga desde el 1 julio hasta hace 48 horas. Pero atentos porque todavía ni mucho menos todo se encuentra definido. Cristiano Ronaldo y Arabia Saudita todavía tienen su ventana de incorporaciones abierta y con nombres puntuales en la mira de todos. Alarmas en todo el viejo continente.

No olvidemos que por la Saudí Pro League el mercado cierra el 11 septiembre. Si hacemos un repaso general de cracks libres y operaciones que comentan por la prensa aparecen diferentes opciones de traspasos que pueden suponer un huracán en todos los sentidos. Seguramente la más fuerte pase por las ofertas que existen por el futuro de Ademola Lookman de Atalanta, a quien de momento eso sí, Fabrizio Romano no ve dejando La Dea.

Pero es que hay mucho más en juego. Al-Ittihad de Karim Benzema ya sube a 70 millones de euros por el futuro de Rodrigo Mora, delantero de 18 años del Porto. Brais Méndez de Real Sociedad o Mason Greenwood (Marsella), también surgen como posibilidades para un torneo decidido a seguir solidificando las bases del proyecto que pretende tener una de las 10 mejores divisiones del planeta para cuando lleguemos al verano del 2030. Cristiano Ronaldo, vital en esto desde su arribo en 2022. El boom seguirá desatado.

“También leí lo de Saudí. Nuestra intención es no dejarlo ir, ni el jugador ni su representante nos han contactado al respecto. Queremos que se quede”, reflexionaba jornadas atrás Simón Rolfes, director deportivo del Leverkusen sobre el futuro de Exequiel Palacios. Pese a sus declaraciones, siguen los rumores sobre un posible paso a la Saudí Pro League por propuestas que pueden rozar los 30 millones de euros. Lionel Scaloni y AFA, pensando en el Mundial del 2026, no dejarán de cruzar los dedos hasta que finalice el mercado árabe.

Lookman, uno de los grandes apellidos de Europa que todavía puede llegar a Arabia: GETTY

Oriente Medio ha movido ficha en estos meses. Mateo Retegui se unió al Al-Qadisiyah por montos cercanos a los 70 millones. Le acompañaron en otros equipos figuras de Europa como Darwin Núñez, Theo Hernández, Enzo Millot, João Félix, Kingsley Coman o Yusuf Akçiçek. En lo que vamos de verano en cuanto al mercado de fichajes, la Saudí Pro League ya ha gastado sumas que rozan los 473.5 millones de euros. Tienen una semana para hacer crecer dicha marca.

Los cracks que todavía no tienen equipo

Hay nombres de todo tipo. Y estos podrán fichar todavía por ligas como Arabia, Portugal, Holanda o Turquía en las próximas jornadas. Tomiyasu, ex Arsenal, Kurt Zouma, Sergio Reguillon, Hakim Ziyech, Chistian Erikssen, Paco Alcacer, Alex, Oxlade Chamberlain, Oriol Romeu, Toko Ekambi, Jason Denayer, Dele Alli, Raphinha, Juan Bernat, Giacomo Bonaventura, Miralem Pjanic o Jaïro Riedewald todavía no tienen equipo.

Pero es que hay más: destacan igualmente apellidos conocidos como Lorenzo Insigne, Ianis Hagi, Munir El Haddadi, Cristian Tello, Samuel Umtiti o Vincent Aboubakar igualmente tienen el pase en su poder. Cerró el mercado de las grandes ligas, pero todavía quedan muchas caras conocidas por encontrar destino. Tic-Tac.

