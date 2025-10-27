Jugó en Barcelona, se peleó con Messi y se rinde ante Cristiano Ronaldo: “Hay que disfrutarlo”

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se encuentran unidos por nombres de peso. Sergio Ramos, Deco, Nuno Mendes, Carlos Tevez, Ángel Di María, Miralem Pjanic y hasta Gerard Piqué tuvieron la suerte de unirse alrededor de dos figuras de peso en el panorama mundial. Una de las últimas en hacerlo, y que incluso se peló con La Pulga, se deshace en elogios al portugués por estas horas. Lo ve con un hambre superior al resto del planeta.

La vida deportiva de Joao Félix ha tenido de todo. Desde ser una promesa en todos los sentidos de Benfica, a costar 127 millones al Atlético de Madrid, jugar en Barcelona o Chelsea e incluso a ser compañero de CR7 en Portugal, con apenas 25 años se encuentra ahora mismo en un Al-Nassr donde vive de primera mano los éxitos de su compatriota. Tras marcar y ser figura ante Al-Hazm, se deshizo en elogios a un Cristiano Ronaldo que se encuentra a solo 50 de los 1000 goles oficiales.

“Cristiano está haciendo lo mismo de siempre…Intenta ser el mejor. Es muy competitivo, y es parte de él. Será así hasta el último día que juegue al fútbol…Así que solo tenemos que disfrutar de los últimos momentos que tengamos con él. Sí, disfrutar de los momentos, porque esto va demasiado rápido…Hay que seguir trabajando…El equipo está haciendo un gran trabajo y si seguimos así… hoy fui yo, mañana puede ser Cristiano Ronaldo, mañana Sadio Mané, Kingsley Coman, cualquiera. Si el equipo está bien, todos estarán cerca de hacer una gran actuación. Así que solo tenemos que seguir así”, comentaba con los medios locales. Hablamos de un victoria clave por 0-2, donde ambos lusos marcaron y donde Al-Nassr sigue puntero con pleno de victorias tras seis jornadas.

Joao Félix, repetimos, ha vivido de todo alrededor de los Messi vs. Cristiano Ronaldo. Fue rival de ambos en LaLiga como Champions, llegó incluso a Barcelona en los primeros años sin Lionel e incluso se peleó con el argentino en la Supercopa de España del 2020. Ahí, en pleno Arabia Saudita, se encararía con el 10 tras una discusión y le diría bajo la mirada de todos: “¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres?”.

Jugar en Barcelona, encararse con Messi y rendirse ante Cristiano Ronaldo son solo algunos capítulos de una carrera marcada por las expectativas. Tanto en Portugal como en Barcelona cuando jugó en el 2024, Joao Félix ha crecido con la promesa de poder ser heredero de alguno de estos nombres de peso. Cuando ha sido consultado, incluso defendiendo los intereses culés, sobre quién es el mejor, jamás ha dudado que en su cabeza hay un empate.

Por 2020. Joao Félix se encaraba con Messi en la Supercopa de España: GETTY

“Cristiano es lo que es y Messi es un jugador extraordinario. Tenemos que disfrutar de los dos que ya se está acabando la era. No te voy a elegir a ninguno porque si no los fans del otro me echan la bronca”, palabras de Joao Félix a inicios del 2024 por Barcelona. Casi dos años después mantiene su idolatría por un CR7 que renovó meses atrás en el último contrato de su carrera. El luso pide que se disfrute de Cristiano y de una era ante Lionel Andrés que poco a poco llega a su fin.

El mensaje de CR7 tras llegar a 950 goles

“¡Feliz de ayudar al equipo a ganar y alcanzar 950 goles! ¡Siempre hambriento de más!”, reflexiones de Cristiano Ronaldo mientras Joao Félix le elogiaba por todo lo alto. Se vienen meses claves para llegar a los 1000 tantos oficiales, así como para preparar una última edición de la Copa del Mundo de selecciones donde le veremos competir contra Messi.

En lo que vamos de campaña CR7 ya suma 7 goles y 2 asistencias para un Al-Nassr líder. Se busca terminar con la sequía de títulos individuales de Ronaldo en un fútbol de clubes donde desde la Copa Italia del 2021 no levanta conquistas colectivas. De la mano de los Coman, Joao Félix, Mané y hasta Iñigo Martínez, Cristiano sueña por todo lo alto.

