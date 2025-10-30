Pese a renovar en Inter Miami, Messi afirma que su retiro se encuentra cerca: “Mi momento llegará pronto”

Lionel Messi se abre en MLS Season Pass de Apple TV. Tras renovar con Inter Miami. El capitán de la Selección Argentina se mostró tajante alrededor del momento que vive por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hubo diferentes reflexiones alrededor del retiro de dos de sus principales escuderos a lo largo de toda su carrera. La salida del equipo de Jordi Alba y Sergio Busquets a finales del año 2025 le hace reflexionar sobre el futuro. El retiro, aunque cueste creerlo, se encuentra cada vez más cerca.

“Honestamente, es difícil. Primero, porque ves que has dedicado toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a marcharse y te das cuenta de que tu propio momento también llegará pronto”, analizaba el propio Messi alrededor de la salida de tanto el lateral izquierdo como del centrocampista de Javier Mascherano en Miami a finales de año. Recordemos que el argentino viene de renovar su vínculo contractual con Las Garzas hasta el mes de diciembre del año 2028. Ni mucho menos puede descartarse que el final se dé antes. Argentina toma nota pensando en una edición de la Copa América que para el verano de dicho año, podría realizarse en territorio Albiceleste.

Para Messi perder a sus dos principales socios no será sencillo. Tanto Busquets como Jordi Alba han sido piezas trascendentales del éxito de este Miami. Queda por saber qué ocurriría con un Luis Suárez que se espera que no tenga un destino muy diferente. La Pulga entiende que el camino recorrido hasta la fecha ha sido maravilloso, pero que ni mucho menos cuando se mira atrás, el punto de partida se ve cerca.

Quiso agradecer por todo lo alto a tanto el ex lateral izquierdo de Barcelona como al 5 que cambió para muchos el significado de dicha demarcación. Messi, en esta ocasión, se encuentra a los pies de Busquets como Jordi Alba: “Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y por supuesto, estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil”.

Todas estas reflexiones llegan en un momento vital de la temporada. Inter Miami se prepara para el segundo asalto de la primera ronda de los playoffs e igualmente para un compromiso frente a Nashville donde en caso de ganar el próximo primero de noviembre avanzará a los cuartos de final de la MLS. Hasta la fecha su capitán suma un total de 39 goles y 18 asistencias en los 44 partidos que le han visto a lo largo de 2025.

El mensaje de Messi a Jordi Alba tras su retiro

Junto con Dani Alves hablamos del mejor lateral que haya tenido Messi como compañero. En Barcelona marcaron una época con movimientos que les salían absolutamente naturales y que dejaron goles de peso como frente a Real Madrid en el Bernabéu allá por el 2017. Lionel Andrés una duda que pierde además de un amigo en el césped, un socio irrepetible a lo largo de su carrera.

“Gracias, Jordi. Te voy a echar muchísimo de menos. Después de todo lo que hemos pasado juntos, se me va a hacer raro mirar a mi izquierda y no verte ahí… Es increíble la cantidad de asistencias que me has dado a lo largo de los años… ¿Quién me va a dar esos pases ahora?”, fueron las palabras con las cuál es el máximo referente de Argentina e Inter Miami agradeció al ex Barcelona por una carrera de peso en todos los sentidos.

