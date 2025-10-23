Mastantuono puede superar a Messi si juega su primer Real Madrid vs Barcelona

Franco Mastantuono se alista. Tras la victoria por la mínima frente a Juventus por la tercera jornada de la Champions League, Real Madrid va pensando lentamente en el encuentro frente a Barcelona donde se intentará cortar con una racha hasta cuatro derrotas consecutivas frente al rival de toda la vida. En caso de que el argentino inicie como titular, será uno de los más jóvenes en hacerlo de toda la historia de la rivalidad. Lionel Andrés Messi se encuentra en el top 10 de los más precoces en este sentido.

19 de noviembre de 2005 fue la fecha donde Messi jugó por primera vez frente al Real Madrid. Ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu y cuando Frank Rijkaard le incluyó en el 11 titular antes de que Ronaldinho consiguiese una de las jornadas más históricas del Clásico. 0-3 a favor de los culés, la propia afición del equipo merengue aplaudiendo al brasileño y con el argentino dando sus primeros pasos en una rivalidad de la que es el máximo anotador. Mastantuono cruza los dedos. La Pulga tenia 18 años y medio.

Si buscamos el más joven de todo el Clásico, surge Lamine Yamal. El 28 de octubre del 2023 y en la victoria por 1-2 de Real Madrid en Barcelona, la promesa tenia apenas 16 años y 107 días. Superaba el récord de Ansu Fati con 17 años y 13 días. Ambos jugadores han sido considerados en su día como el relevo natural de Messi en la capital de Cataluña. Solamente las lesiones y diferentes problemas físicos han apartado del club blaugrana al actual delantero del Mónaco.

Barcelona cuenta con buena parte del top. Gavi con 17 años y 22 días, Bojan con 17 años y 32 días, Pedri con 17 años y 92 días, Ilaix Moriba con 18 años y 22 días, así como Messi, componen la parte alta de la tabla. La política de cantera del equipo de la capital de Cataluña ha sido clave para consolidar alguno de los debuts más precoces en la historia de la rivalidad. Los merengues no vencen desde la primavera del 2024 a su eterno oponente. Si Franco parte de titular, supera a La Pulga por algunos meses.

Messi jugó su primer Real Madrid vs. Barcelona con 18 años y medio en 2005: GETTY

De momento, el más joven en debutar para Real Madrid es Raúl con 18 años y 95 días. Mastantuono, en caso de ser titular, podría convertirse en el más joven en hacerlo por parte del conjunto blanco en cuanto a partidos oficiales de LaLiga se refiere en varias décadas.. Este domingo se parará el mundo con un conjunto blanco que apenas ha perdido un partido en lo que vamos de temporada y que buscará mantener el liderato como mínimo cuando mida fuerzas con su eterno rival.

Los rivales de Mastantuono para ser titular

Su suplencia frente a Juventus y el manejo de la plantilla que ha tenido Xabi Alonso ilusiona a todo el pueblo argentino con ver a su último embajador en la Casa Blanca del fútbol frente a Barcelona. Mastantuono no ha sido suplente en dos partidos seguidos en prácticamente ningún momento de la temporada y únicamente nombres como Rodrygo, Brahim o en cambio táctico teniendo en cuenta los regresos que podría tener Xabi Alonso al titular amenazan con sacarle del comienzo del partido. Jude Bellingham, otra hoja de vida que busca su hueco en el once.

Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé tienen garantizada su titularidad. La gran duda pasa por el triángulo entre Mastantuono, Jude Bellingham y Rodrygo. El buen partido del inglés frente a Juventus en las últimas horas podría ser vital a la hora de inclinar la balanza. No nos olvidemos que el argentino partió desde el banquillo frente Atlético de Madrid en la única derrota del equipo en lo que vamos de campaña e igualmente en una jornada donde las críticas a su entrenador por sacarle estuvieron más que presentes.

