Nilson Angulo ganaría millones en el Atlético de Madrid

Nilson Angulo otra vez entra en planes de grandes de Europa para cambiar de club y salir del Anderlecht. En esta ocasión lo ponen en planes del Atlético de Madrid y se conocen ya detalles del contrato que podría tener.

De pasar a cobrar poco más de un millón de dólares, Nilson Angulo podría pasar a cobrar 3 millones en el gigante de España. El jugador fue sondeado por pedido del entrenador Diego Simeone.

En diciembre tuvo ya el interés de clubes de España e Inglaterra, con equipos como el Liverpool y Manchester United entre los interesados, sin embargo encontraron excesiva la cotización de 25 millones de euros.

El club belga está dispuesto a bajar sus aspiraciones a un precio de 10 a 15 millones de euros. La razón por la cotización alta es que el club solo es dueño del 70% de los derechos económicos.

Liga de Quito mantiene un 30% del traspaso de Angulo y podría sumar cerca de 5 millones de dólares como mínimo. Angulo se perfila para ser convocado a la Selección de Ecuador en el Mundial.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 5 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona sorprende y se queda con jugador de Independiente del Valle

Nilson Angulo – Selección Ecuador. Foto: Getty

En resumen