Quién es Néiser Villarreal, el héroe de Colombia en el Mundial Sub 20, que dedica sus goles a su padre asesinado

Este sábado 11 de octubre de 2025 el fútbol colombiano y mundial conoció a una nueva superestrella con Néiser Villarreal. El joven goleador cafetero le dio la clasificación al equipo Sub-20 en las semifinales, después de marcar un Hat-Trick ante la toda poderosa España.

Villarreal viene siendo una gran estrella en el Mundial Sub-20 y candidato a ganar el Balón de Oro del torneo. El delantero de Millonarios también ha emocionado al país con sus celebraciones, y es que detrás de ellas hay un significado muy importante, el cariño para su padre que perdió la vida cuando él apenas tenía 6 años.

Ante Sudáfrica, en octavos de final, anotó un doblete y fue ahí cuando reveló que sus goles son dedicados a su padre, que falleció cuando tenía 6 años, pero él lo recuerda siempre, aunque casi no lo pudo conocer. Ahora metió al país en las semifinales del Mundial Sub-20 con un triplete:

“Está arriba, lo mataron cuando (yo) tenía 6 años, recuerdo un poco y siempre en las noches que me ayuda desde arriba… Desde la primera ocasión siempre dije que me iba a ayudar, siempre le digo a él cuando tengo partidos, porque a él le gustaría que yo estuviera acá en la selección“, comentó el goleador y emocionó a todo el país.

ver también ¿A qué hora y que canal pasa el partido amistoso de México vs Colombia?

Néiser Villarreal probó suerte hasta en Ecuador

Néiser es la gran estrella en ascenso de Millonarios, pero antes de eso el jugador tuvo que pasar por otros equipos e incluso fue a Ecuador, donde tampoco pudo abrir una puerta. Fue Águilas Distrital de Cali el primero en darle una oportunidad y ahora suena para grandes de Sudamérica y hasta de Europa.

Publicidad

Publicidad

ver también “Dispuesto a jugar con Colombia”: El jugador que nadie tenía y se le ofreció a Lorenzo para el Mundial

Los equipos interesados en Néiser Villarreal

Los mundiales Sub-20 también son una vitrina para los jugadores y este es el caso de Néiser. Se habla que el delantero colombiano ya tendría un contrato con el Cruzeiro, también está el FC Barcelona, entre los interesados, pero aún nada se concreta. Tiene contrato con Millo hasta finales de 2025, y podría irse sin dejar una “ganancia”.

¿Contra quién puede jugar Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20?

Colombia ya tiene un lugar, por segunda vez en su historia, entre los 4 mejores del mundo en el Mundial Sub-20. El equipo de César Torres esperará al ganador de la llave entre México y Argentina para conocer su rival en busca de la final y del campeonato.