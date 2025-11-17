¿Colombia puede ganar el Mundial 2026? La sólida respuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El pasado fin de semana, la Selección de Colombia logró una importante victoria contra Nueva Zelanda, para seguir en el Bombo 2 para el próximo sorteo del Mundial. Esta victoria y gran ritmo del equipo de Néstor Lorenzo, causó hasta que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reaccione.

Tras la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda, el máximo de la FIFA dejó estas palabras: “Colombia tiene un muy muy buen equipo, va a ser uno de los favoritos del Mundial seguro”, comentó el directivo tras el último amistoso del equipo tricolor.

Colombia viene pasando por un gran momento, pese a que hace poco empató con Canadá, terminó en las Eliminatorias en el tercer puesto con 28 puntos solo superado por Argentina y la Selección de Ecuador. Su última derrota fue en marzo ante Brasil.

“Ver un estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, es un público excepcional, una hinchada única en el mundo“, también le comentó Infantino, según la revelación de Marcela Monsalve. En el partido ante Nueva Zelanda, el estadio estuvo casi lleno solo con hinchada de Colombia.

La Selección de Colombia regresa a un mundial después de 8 años, ya que su última participación en una Copa del Mundo fue en 2018. Ahora son varias voces, las que avisan que Colombia puede dar la sorpresa y superar lo que hizo en Brasil 2014, donde quedó eliminado en Cuartos de Final.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

ver también Así reaccionó Luis Díaz al ver que ‘El Pibe’ Valderrama no lo eligió figura ante Nueva Zelanda

La Selección de Colombia volverá a jugar este martes 18 de noviembre de 2025. Colombia jugará ante Australia desde las 20H00 (CO). Este partido es clave para que el equipo ‘Cafetero’ se pueda meter de manera fija al Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial 2026.

¿Cuál es el ranking FIFA de Colombia tras vencer a Nueva Zelanda?

Con la victoria ante Nueva Zelanda, la Selección de Colombia, no logró muchos puntos en el ranking y se mantiene en el puesto 13. Ya para el equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz era casi imposible meterse al Bombo 1 del ranking.

Encuesta¿Ves a Colombia ganando el Mundial? ¿Ves a Colombia ganando el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: