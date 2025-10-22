Es tendencia:
Con Luis Díaz: qué canal pasa y dónde ver Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League

El equipo alemán, con el colombiano en el 11 titular, se mide ante el conjunto belga buscando mantenerse en lo más alto de la Champions League.

Por Pablo Rodríguez Denis

© Getty ImagesEl colombiano se ganó su lugar en muy poco tiempo en Alemania.

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz como una de sus figuras, afronta un nuevo compromiso por la Champions League 2025-26 que lo encuentra con puntaje ideal.

El equipo que dirige Vincent Kompany recibe en el Estadio Allianz Arena a Brujas de Bélgica desde las 14, hora de Colombia (21 hs. en Alemania).

Bayern Múnich, líder invicto y que ganó todos sus partidos en la actual Bundesliga, busca confirmar su gran momento también a nivel continental en su tercer partido en la competición.

En sus primeras dos presentaciones, los alemanes vencieron 3 a 1 a Chelsea como local y luego aplastaron 5-1 al Pafos FC de Grecia de visitantes. Es por eso que el duelo ante Brujas es clave para mantenerse en lo más alto.

Cómo ver Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League 2025

Este encuentro y todos los de la Champions League 2025-26 se pueden ver en vivo y en directo por Disney+.

En la actual competencia, Harry Kane lleva anotados 4 goles y es el máximo artillero del Bayern, mientras que Luis Díaz, que convirtió 6 tantos desde que llegó al club alemán, va por su primera anotación en la Champions League.

En la próxima fecha, el Bayern Múnich tendrá que visitar nada menos al Paris Saint Germain, que viene de aplastar por ¡7 a 2! como visitante al Bayer Leverkusen.

La tabla de posiciones de la Champions League 2025

