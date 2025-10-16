¿Convencieron a Lorenzo? Los jugadores de Colombia sub 20 que podrían ir a la mayor

La Selección Colombia sub-20 no pudo lograr su gran objetivo de meterse a la final del Mundial de la categoría, sin embargo hay varios nombres que destacaron con miras a un proceso de la mayor. Los hinchas quedaron muy contentos con varios futbolistas que podrían empezar con el recambio de Néstor Lorenzo.

En ataque, Neiser Villarreal brilló con luz propia y fue uno de los mejores jugadores del torneo. Muchos lo ponen como el recambio natural de Santos Borré, está cerca de dar el salto al exterior tras dejar Millonarios.

Óscar Perea, extremo derecho podría también ser el recambio de un Kevin Serna que recién destaca en la Selección de Colombia. Néstor Lorenzo lo ha mencionado públicamente.

Jhoan Torres podría ser una de las alternativas para el siguiente proceso de Eliminatorias, esto con Jefferson Lerma y James Rodríguez pasando ya los 30 años de edad.

Y en defensa, Yeimar Mosquera a sus 20 años está agarrando experiencia en la Premier League con el Aston Villa y podría ser uno de los recambios para los defensores centrales.

ver también Neiser Villarreal podría irse al FC Barcelona y revelan la cifra que recibiría Millonarios

Colombia vs. Argentina – Mundial sub 20.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón de todo con el club y regresaría a Atlético Nacional para el 2026

¿Cuándo es la final del Mundial Sub-20?

Argentina y Marruecos disputarán el domingo 19 de octubre a partir de las 6:00 P.M. hora colombiana (20:00 ARG) la final del Mundial Sub-20 2025. Por su parte, la Selección Colombia jugará ante Francia el partido por el tercer puesto el próximo sábado 18 de octubre a las 2:00 P.M.

ver también Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

La regla del fútbol que Argentina viene rompiendo y que Colombia Sub-20 denunció

Con la premisa que el jugador colombiano Luis Landázuri denunció que la Selección Argentina Sub-20 viene de provocarlos en los partidos anteriores, las Reglas de Juego de la IFAB determinan que la acción de provocar a un rival se considera “comportamiento antideportivo” y el árbitro debe sancionarla con amonestación o expulsión. Además, la FIFA, por medio del Comité Disciplinario, puede actuar de hecho y sancionar con multas económicas y suspensiones de partidos.