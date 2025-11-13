Cuadrangulares del fútbol colombiano: Así quedó el grupo de la ‘muerte’ con Nacional y América

La siempre vibrante y emocionante fecha 20 del fútbol de Colombia llegó a su fin y ya se conocieron los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025: Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Fortaleza, Independiente Santa Fe y América de Cali.

¿Cómo quedaron los grupos? BOLAVIP te lo cuenta… Antes del inicio de la fecha 20, estaba en juego dos cupos para clasificar a los cuadrangulares y las dos primeras posiciones que se quedarían con la ventaja deportiva que ningún equipo puede empatar con ellos en los grupos.

Ante la derrota de Atlético Nacional contra Junior, Deportes Tolima se quedó junto al DIM con la ventaja deportiva en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025. Y los dos cupos restantes fueron para Independiente Santa Fe y América de Cali. Ahora la pregunta era: ¿Quién quedó en el grupo de la ‘muerte’?

Este es el grupo de la ‘muerte’ de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025 con Nacional

Al no quedar como cabeza de grupo, Atlético Nacional corre de atrás en el Grupo A porque no puede empatar en puntos con Deportivo Independiente Medellín. ¡Y no solo eso! También quedaron en el famoso grupo de la ‘muerte’ con Junior de Barranquilla y América de Cali.

El otro grupo de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025

Mientras que el Grupo A de los cuadrangulares del fútbol colombiano quedó con el DIM, Nacional, Junior y América, el Grupo B lo integran Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Independiente Santa Fe.

