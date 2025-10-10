Salida en Bayern sacudiría a Luis Díaz: Estrella tendría los días contados en el equipo alemán

Y cuando todo parecía alegría en Bayern Múnich porque tienen uno de los mejores ataques de toda Europa, apareció una noticia que sacudiría a Luis Díaz porque una de las estrellas del equipo alemán tendría los días contados. ¡Es uno de los mejores socios de ‘Lucho’!

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Bayern Múnich no solo es el único equipo de las ligas top europeas que no ha perdido un solo punto, también tiene en Díaz y Harry Kane dos de los cinco jugadores más influyentes de las cinco grandes ligas de Europa. Esta linda historia podría no durar mucho.

Luego de seis fechas en la Bundesliga, Kane registra 14 participaciones de gol entre 11 goles y tres asistencias. Cuatro de las anotaciones del delantero inglés fueron por pases gol de Luis Díaz, quien no se queda atrás y ya suma 9 participaciones de gol: cinco anotaciones y cuatro asistencias. Esta dupla se podría separar más pronto de lo que muchos imaginarían.

Harry Kane estaría pensando en dejar al Bayern Múnich de Luis Díaz y compañía

Luis Díaz y Kary Kane ganaron la Superliga de Alemania. (Foto: Getty Images)

“Harry Kane planea regresar a la Premier League en los próximos dos años para igualar el récord goleador histórico de Alan Shearer. Actualmente a 47 goles de los 260 de Shearer, el capitán de Inglaterra está considerando regresar a Inglaterra en el verano de 2026 o 2027“, publicó la cuenta de X especializada en traspasos ‘Transfer News’, que cuenta con más de 318.000 seguidores.

El contrato de Harry Kane en Bayern Múnich si permite una salida inesperada

El diario ‘Bild’ publicó que el contrato de Harry Kane que termina el 30 de junio de 2027 tiene una cláusula de recisión de €65 millones de euros que se puede aplicar en el verano de 2026, pero que debe activarse antes del 31 de enero de 2025. El misterio por saber si dejará de ser compañero de Luis Díaz antes de lo esperado estará por resolverse…