Dayro Moreno, cerca de quedarse sin Mundial: Esto dijeron desde la Selección Colombia por indisciplina

De un momento a otro, Dayro Moreno pasó de cumplir el sueño de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras nueve años sin ser convocado a estar cerca de no ir al Mundial 2026. Todo esto, después de un supuesto acto de indisciplina.

Fuerte, bastante fuerte… Once Caldas estaba en el aeropuerto de Pereira para viajar a Villavicencio y enfrentar a Llaneros por la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2025 y, según la periodista Lizet Durán de Caracol Radio, a Dayro Moreno lo “bajaron del avión”, metafóricamente hablando, y no lo dejaron viajar con el equipo. Diego Rueda añadió que el delantero no llegó en condiciones para viajar.

¿Qué pasó? Según informó el periodista Julián Capera, de ESPN, una fuente le dijo que lo que pasa con Dayro Moreno es “un tema personal, un tema emocional si se quiere después de la eliminación de Once Caldas en competencia internacional (Copa Sudamericana), pero hay otra versión”. ¡Oh, oh!

La otra versión que le contaron a Capera viene de una persona que conoce mucho a Once Caldas y le dijo que “hay casos de indisciplina. Dayro no se ha portado bien, que después de que se cumple el objetivo con Selección Colombia, el jugador ha faltado a algunas normas internas en el club y que por esa razón, y en un acuerdo entre directivos y cuerpo técnico dirigido por el ‘Arriero’ Herrera, se ha tomado la decisión de que no esté en estos partidos”.

Esto dijeron desde la Selección Colombia sobre la indisciplina de Dayro Moreno

Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia tras 9 años. (Foto: Getty Images)

Con la narrativa instalada sobre la indisciplina que habría cometido Dayro Moreno, Julián Capera preguntó en la Federación Colombiana de Fútbol por esta situación y la respuesta desde la Selección Colombia fue clara: “Nosotros no tenemos información al respecto de una falta a la disciplina de Dayro Moreno, que es un jugador que está en el radar para el Mundial, por eso estuvo en los últimos partidos de las Eliminatorias, pero con ese rendimiento (…) Hoy Dayro, con esos números que estamos viendo muy distintos a los de hace tres meses más o menos cuando estaba absolutamente enrachado, Dayro está lejos de esa versión. Así que en federación desconocen versión de indisciplina, pero si reconocen que tendría que incrementarse considerablemente su nivel otra vez para que Dayro pueda ser parte de las convocatorias de la Selección Colombia de preparación para el Mundial y, sobre todo, para el Mundial”.

El salario de Dayro Moreno en el fútbol colombiano

Mientras se resuelve al misterio sobre el supuesto caso de indisciplina de Dayro Moreno, la certeza que hay hasta el momento es que tiene un salario mensual de 85.000 dólares mensuales en Once Caldas, según informó el portal ‘360 Radio’. Esto quiere decir que el delantero gana un poco más de un millón de dólares al año en el fútbol colombiano.