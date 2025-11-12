Es una de las sorpresas de Europa y de la Selección de Ecuador y ahora hay varios equipos que quieren fichr a Jeremy Arevalo. Desde España dan a conocer su futuro, asegurando que firmará con sorpresivo equipo.

Lo han llamado de Italia y Alemania, sin embargo Jeremy Arevalo firmaría una renovación con Racing de Santander para las siguientes temporadas. Aunque claro, esto tiene un trasfondo.

El equipo de la Segunda División de España quiere aumentar la cláusula de salida, actualmente en 7 millones de euros y para esto requieren un nuevo contrato. El jugador recibirá un aumento de salario si es que acepta, además de que seguramente será vendido.

Esta semana se han sumado clubes como los alemanes Stuttgart, Bayer Leverkusen y Werder Bremen, además de los italianos AS Roma y Fiorentina de la Serie A.

Jeremy Arevalo en la concentración de Ecuador.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 12 partidos, en los que lleva más de 600 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 7 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Encuesta¿Dónde debería jugar Jeremy Arevalo? ¿Dónde debería jugar Jeremy Arevalo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos claves

Jeremy Arevalo firmaría una renovación con Racing de Santander de Segunda División de España.

El objetivo es aumentar su actual cláusula de salida de 7 millones de euros.

Clubes como Stuttgart, Bayer Leverkusen, AS Roma y Fiorentina lo quieren fichar.

Publicidad