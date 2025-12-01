Chelsea se quejó de la suplencia de Kendry Páez y Racing toma drástica decisión

El Chelsea no contó con Kendry Páez en su primera temporada en Europa, sin embargo han estado pendientes. Racing de Francia no le estaba dando minutos y ahora se conoce la decisión de ambas partes.

Tras la queja, Racing le dio minutos a Kendry Páez en el último partido por la UEFA Conference League así como el fin de semana en la Ligue 1. El ecuatoriano destacó con una jugada de crack que generó elogios en los hinchas.

El Chelsea seguirá pendiente de la evolución del ecuatoriano y en caso de que cierre la temporada sin muchos minutos, el club de Londres piensa en una nueva cesión.

Borussia Dortmund, Brighton y Watford podrían ser opciones para un nuevo préstamo del ecuatoriano. La opción de volver al Chelsea siempre está latente aunque por la cantidad de jugadores es poco probable.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

Kendry Páez quiere llegar con rodaje al Mundial 2026.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada con Estrasburg, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Sumando 531 minutos en chancha. Ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Sin embargo, no se gana el lugar como titular.

