Es tendencia:
logotipo del encabezado
Kendry Páez

Chelsea se quejó de la suplencia de Kendry Páez y Racing toma drástica decisión

El Chelsea estaba inconforme con los minutos de Kendry Páez en el Racing de Estrasburgo y el club francés tomó una decisión.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Chelsea se quejó de la suplencia de Kendry Páez y Racing toma drástica decisión Foto: Getty
Chelsea se quejó de la suplencia de Kendry Páez y Racing toma drástica decisión Foto: Getty

El Chelsea no contó con Kendry Páez en su primera temporada en Europa, sin embargo han estado pendientes. Racing de Francia no le estaba dando minutos y ahora se conoce la decisión de ambas partes.

Tras la queja, Racing le dio minutos a Kendry Páez en el último partido por la UEFA Conference League así como el fin de semana en la Ligue 1. El ecuatoriano destacó con una jugada de crack que generó elogios en los hinchas.

El Chelsea seguirá pendiente de la evolución del ecuatoriano y en caso de que cierre la temporada sin muchos minutos, el club de Londres piensa en una nueva cesión.

Borussia Dortmund, Brighton y Watford podrían ser opciones para un nuevo préstamo del ecuatoriano. La opción de volver al Chelsea siempre está latente aunque por la cantidad de jugadores es poco probable.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene con Chelsea un contrato hasta finales de la temporada 2033. El club de la Premier League confía en el ecuatoriano, por lo cual, no se descarta algún tipo de intervención ante esta falta de minutos. Racing de Estrasburgo pertenece al mismo grupo que es dueño de Chelsea.

Tweet placeholder
Publicidad
La drástica sanción que le caería a Moisés Caicedo tras irse expulsado

ver también

La drástica sanción que le caería a Moisés Caicedo tras irse expulsado

Kendry Páez quiere llegar con rodaje al Mundial 2026.

Kendry Páez quiere llegar con rodaje al Mundial 2026.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En lo que va de temporada con Estrasburg, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Sumando 531 minutos en chancha. Ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. Sin embargo, no se gana el lugar como titular.

Encuesta

¿Qué debería hacer Kendry Páez?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En resumen

  • El Chelsea piensa en una nueva cesión de Kendry Páez si no juega más minutos esta temporada.
  • Páez tiene un contrato vigente con el Chelsea hasta finales de la temporada 2033.
  • Borussia Dortmund, Brighton y Watford podrían ser opciones para el nuevo préstamo del ecuatoriano.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ronald Araújo le pidió un tiempo al Barcelona y será baja vs. Atlético de Madrid
Europa

Ronald Araújo le pidió un tiempo al Barcelona y será baja vs. Atlético de Madrid

¡Ya viajan a Londres! Arsenal fichó a dos ecuatorianos más
Fútbol de Ecuador

¡Ya viajan a Londres! Arsenal fichó a dos ecuatorianos más

A Barcelona le exigió una fortuna y el salario que tendrá Damián Díaz en Guayaquil City
Fútbol de Ecuador

A Barcelona le exigió una fortuna y el salario que tendrá Damián Díaz en Guayaquil City

Ángel Mena se olvidaría de Emelec por otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Ángel Mena se olvidaría de Emelec por otro grande de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo