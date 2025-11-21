Había esperanza en el Bayern Múnich que la fuerte falta de Luis Díaz que lesionó a Hakimi Achraf en el último partido de la Champions League tenga solo una sanción leve, sin embargo no fue así. La UEFA dio a conocer el castigo al extremo colombiano y es peor de lo que se esperaba.

El Bayern Múnich y Vincent Kompany esperaban que le caiga solo un partido de sanción al colombiano sin embargo UEFA anunció que serán tres partidos. El motivo es por “juego brusco”, esto significa que el Bayern Múnich perderá por el resto de la fase de grupos del torneo.

El diario BILD de Alemania señala que el Bayern buscará la apelación para reducir esta sanción. El club considera que si bien la entrada del ex Liverpool fue fuerte, no hubo intención de lesionar al lateral del PSG.

El Bayern Múnich cuenta con Luis Díaz como titular indiscutible, contribuyendo con goles o asistencias en mayor cantidad que partidos jugados. De hecho en el partido vs. PSG en Francia ganaron con un doblete de él.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

En 17 partidos, Luis Díaz lleva 11 goles y 5 asistencias y así está a solo 6 goles de igualar la mejor temporada goleadora que ha tenido en su carrera.

Luis Díaz – Bayern Múnich vs. PSG

Publicidad

Publicidad

ver también Error histórico: El salario que el Liverpool rechazó pagarle a Luis Díaz

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

En resumen

Luis Díaz de Bayern Múnich fue sancionado por la UEFA con tres partidos por “juego brusco”.

de Bayern Múnich fue sancionado por la con por “juego brusco”. La sanción es por una falta cometida en el partido de Champions League contra Achraf Hakimi del PSG.

contra del PSG. El colombiano Luis Díaz lleva 11 goles y 5 asistencias en 17 partidos esta temporada

Encuesta¿Es justa la sanción de la UEFA a Luis Díaz? ¿Es justa la sanción de la UEFA a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad