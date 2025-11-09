Las palabras de Harry Kane, figura del Bayern, sobre Luis Díaz que sorprendieron a todos

Si el golazo que Luis Díaz marcó en la décima fecha de la Bundesliga le dio la vuelta al mundo, ni hablar de las palabras de Harry Kane sobre el nivel del jugador colombiano. Todo esto después del empate entre Bayern Múnich y Unión Berlín.

Hay días en los que no te paras con el pie derecho y así le pasó a Bayern Múnich el 8 de noviembre. Luego de que le anularan un primer gol a Unión Berlín, empezaron perdiendo el partido con una anotación al minuto 27 del primer tiempo. La jornada no pintaba nada bien, pero… ¡‘Lucho’ Díaz apareció en todo su esplendor!

Josip Stanišić le devolvió una pared a Luis Díaz en el área de Unión Berlín y parecía que el pase salía de la cancha. Fue demasiado duro. ‘Lucho’ hizo lo imposible, se barrió para que la pelota no saliera y en el siguiente movimiento eludió a un rival. Parecía que no tenía ángulo para marcar, pero ahí apareció una genialidad que hizo reaccionar a la gran figura del Bayern Múnich: Harry Kane.

Los elogios de Harry Kane al gran nivel de Luis Díaz

Harry Kane elogió el nivel de Luis Díaz en Bayern.

“La verdad es que fue increíble. La forma en que controló el balón, superó a su defensor y marcó… Fue un golazo, de verdad. Lleva haciendo jugadas así toda la temporada, pero reconozco que este probablemente sea su mejor gol hasta la fecha”, dijo Harry Kane sobre el nivel de Luis Díaz luego del empate 2-2 entre Bayern Múnich y Unión Berlín.

La calificación de Luis Díaz tras el golazo en Bayern Múnich vs. Unión Berlín

A pesar de que Bayern Múnich perdió la racha de 16 partidos consecutivos con victoria, ‘Lucho’ Díaz volvió a demostrar que es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo al recibir una calificación de 7.4 puntos, según el portal ‘SofaScore’, tras el golazo que marcó en la igualdad de Bayern Múnich ante Unión Berlín.

