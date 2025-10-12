Esto dijo el DT de México sobre la Selección Colombia tras sufrir una goleada por 4-0: “Haciendo tiempo”

La Selección Colombia puso primera marcha en la preparación al Mundial 2026 con una contundente goleada contra México que fue tan buena que hizo reaccionar al entrenador mexicano Javier Aguirre con unas palabras que sorprendieron a todos: “Haciendo tiempo”.

Primero fue un gol de Jhon Lucumí tras una asistencia magistral de James Rodríguez. Luego, el ’10’ de colombiano volvió a aparecer para asistir a Luis Díaz. ¡Y ahí no paró todo! La contundente goleada de Colombia contra México iba a tener dos goles más.

Un remate potente de aire dentro del área de Jefferson Lerma y una definición entre las piernas del arquero Ángel Malagón de Johan Carbonero sentenciaron el 4-0 de la Selección Colombia que hizo reaccionar al DT de México. “Fueron mejores ellos, tiraron cuatro veces a puerta y metieron cuatro goles. Nosotros no fuimos capaces ni siquiera uno”, empezó diciendo Javier Aguirre.

Luego de destacar sobre Colombia que “ellos tienen un contrataque que es letal, dos goles de contraataque, y también hablamos del juego aéreo de ellos. Nos vimos en las Eliminatoria Sudamericana. Son muy poderosos, hay un golpe extraordinario y son muy poderosos”, Aguirre sorprendió a todos hasta destacando de la ‘Tricolor’ algo que no está bien victo en el mundo del fútbol.

El DT de México sobre la Selección Colombia tras la goleada 4-0: “Haciendo tiempo”

Javier Aguirre en la goleada de Colombia vs México. (Foto: Getty Images)

“Hoy hubo un equipo colombiano que compitió mucho mejor que nosotros, muy agresivo, muchas más faltas que nosotros, haciendo tiempo bien, guardando bien el marcador, siendo letal. Nos enseñó cómo se debe competir para grandes ligas. Ellos fueron terceros en Conmebol, juegan con Argentina y Brasil, están a la par. Incluso quedaron por encima de Brasil en la eliminatoria mundialista, por lo tanto, sí queremos estar a ese nivel”, dijo Javier Aguirre sobre la Selección Colombia tras sufrir una goleada por 4-0.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La fecha FIFA de octubre cierra para Colombia con el partido amistoso contra Canadá del martes 14 de octubre a las 7:00 P.M. en el estadio Red Bull Arena, de New Jersey. Otros tres puntos que son más que necesarios para seguir soñando con lo que parece imposible: ser cabeza de grupo por medio del ranking FIFA.