Mensaje a Lorenzo: El pedido que hizo Richard Ríos para ir al Mundial con la Selección Colombia

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 empieza a asomarse en el horizonte para la Selección Colombia y el entrenador Néstor Lorenzo encendió la polémica hablando sobre la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo antes de que Richard Ríos le hiciera un pedido directo.

Ríos había perdido la titularidad en Colombia tras mostrar irregularidad en Palmeiras, pero una buena actuación en el empate contra Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 no solo lo hizo regresar al once inicial, también fue el preámbulo perfecto para dar el salto a Europa y firmar con Benfica.

Luego de jugar cuatro minutos en la victoria 4-0 contra México, Richard Ríos volvió a ser titular y disputó 78 minutos en el empate contra Canadá. No tuvo un buen partido, recibió 6.4 puntos de calificación de acuerdo con el portal ‘SofaScore’ y decidió hacer un pedido directo para ir al próximo Mundial con la Selección Colombia.

Esto pidió Richard Ríos para ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Richard Ríos en el partido amistoso entre Colombia y Canadá. (Foto: Getty Images)

Justo antes de que Néstor Lorenzo dijera en conferencia de prensa que “nadie tiene el puesto asegurado“ para el Mundial 2026, Ríos le dejó claro al entrenador argentino lo que pide para poder estar en la lista de los 26 convocados que Colombia llevará a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. “Como todos los que vienen acá nuevos dicen que creo que el grupo los ayuda un poco. Y la verdad como decimos nosotros adentro, no tenemos un grupo, tenemos una familia y eso no ayuda bastante para estar dentro del terreno de juego. Ahora, toca seguir trabajando y esperemos volvamos a seguir jugando juntos los que jugamos hoy (14 de octubre) porque así nos entendemos mucho más“, declaró Richard Ríos.

ver también Lo primero que dijo Luis Díaz luego de saber que Lorenzo no le aseguró estar en el Mundial con Colombia

El ranking que lidera Richard Ríos en el mundo del fútbol

En una muestra que no da un solo balón por perdido así le toque cometer una infracción para detener al rival, Richard Ríos sorprendió a todos en el mundo del fútbol liderando el ranking de los jugadores con más faltas cometidas en 2025 que publicó el portal ‘365 Scores’. El volante colombiano ha cometido 118 faltas hasta el partido Chaves vs. Benfica de la tercera ronda de la Copa de Portugal. El Top-5 de este ranking lo completan Gregore (92), Breno Bidon (89), Enzo Díaz (87) y Andrés Cubas Vancouver (84).

Publicidad

Publicidad