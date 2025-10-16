¿Colombia al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026? El ranking FIFA tras los amistosos vs. México y Canadá

La Selección de Colombia hizo una espectacular doble fecha FIFA, después de golear a México 4 a 0 y empatar 0 a 0 contra Canadá. Estos buenos resultados sirvieron para que el equipo de Néstor Lorenzo se mantenga en el puesto número 13 del ranking FIFA.

Con la victoria ante México y el empate contra Canadá, Colombia sumaría 4 puntos en el ranking FIFA y alcanzaría los 1.696 puntos y se mantendría en el puesto 13. Sin embargo, esto no le alcanza para meterse en el top 10 y mucho menos en el Bombo 1 para el próximo sorteo del mundial.

No obstante, este gran puntaje sí sirve para que Colombia se mantenga en el Bombo 2 del sorteo del mundial 2026 y evite así un grupo complicado, que sería si estuviera en el Bombo 3 o 4. Asimismo, los de Lorenzo ya no tienen chances de meterse al Bombo 1.

Para Colombia es imposible meterse al Bombo 1 porque tiene a Alemania, Croacia y Marruecos por encima de ellos, por lo cual, si hay una caída de algún equipo del Bombo 1, lo más probable es que una de estas selecciones tome el lugar.

Así quedaría el ranking FIFA para la Selección de Colombia.

Solo una vez en su historia, la Selección de Colombia fue cabeza de serie en un sorteo del mundial, eso fue en Brasil 2014, cuando el equipo de Néstor Pekerman se metió entre los 8 mejores equipos del mundo y en aquella cita llegó hasta los cuartos de final.

Los próximos 2 partidos amistosos de la Selección de Colombia

La Selección de Colombia jugará dos partidos amistosos en el mes de noviembre para cerrar el ranking FIFA en la previa del sorteo del Mundial 2026. Los rivales que estará enfrentando el equipo nacional serán ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre y ante Nigeria el 18 de noviembre.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre de 2025. La Selección de Colombia conocerá finalmente a sus rivales en este torneo y, de momento, compartirá bombo con otros equipos como Uruguay, Ecuador, Japón, Corea del Sur y otros.

