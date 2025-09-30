Alarma en Liga de Quito: Revelan el equipo europeo que quiere a Gonzalo Valle

En Liga de Quito hay preocupación entre los hinchas luego de conocer que desde Europa quieren fichar a Gonzalo Valle. Este martes ya se conoce el club que quiere sacar al portero de la Selección de Ecuador.

Hace días revelaron que el interés era de un club de la Ligue 1 de Francia y el interesado sería el FC Nantes. El equipo que milita en la media tabla busca arquero y Valle sería un apuntado.

El Nantes no tendría problema en pagar los 2 millones de dólares que Liga de Quito piensa cobrar por el portero. Así mismo, Gonzalo Valle pasaría a cobrar cerca de 500 mil dólares al año.

Este 2025 sin duda ha sido la mejor temporada en la carrera de Gonzalo Valle, el portero se afianzó como titular de la Selección de Ecuador así como es de los mejores de la Copa Libertadores.

Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.

Los equipos interesados en Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tuvo sondeos de Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil, sin embargo el jugador declaró estar concentrado en Liga hasta final de la temporada.

Los equipos de la carrera de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle debutó en Guayaquil City FC en el 2015 y continuó en el club hasta el 2023, luego llegó a Liga de Quito donde fue campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.