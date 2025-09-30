Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Alarma en Liga de Quito: Revelan el equipo europeo que quiere a Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tiene el sondeo de un equipo de Europa para dejar Liga de Quito y ya dieron a conocer quién sacaría al arquero de Ecuador.

Por Gustavo Dávila

Alarma en Liga de Quito: Revelan el equipo europeo que quiere a Gonzalo Valle
Alarma en Liga de Quito: Revelan el equipo europeo que quiere a Gonzalo Valle

En Liga de Quito hay preocupación entre los hinchas luego de conocer que desde Europa quieren fichar a Gonzalo Valle. Este martes ya se conoce el club que quiere sacar al portero de la Selección de Ecuador.

Hace días revelaron que el interés era de un club de la Ligue 1 de Francia y el interesado sería el FC Nantes. El equipo que milita en la media tabla busca arquero y Valle sería un apuntado.

El Nantes no tendría problema en pagar los 2 millones de dólares que Liga de Quito piensa cobrar por el portero. Así mismo, Gonzalo Valle pasaría a cobrar cerca de 500 mil dólares al año.

Este 2025 sin duda ha sido la mejor temporada en la carrera de Gonzalo Valle, el portero se afianzó como titular de la Selección de Ecuador así como es de los mejores de la Copa Libertadores.

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

ver también

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.

Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

ver también

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

Los equipos interesados en Gonzalo Valle

Gonzalo Valle tuvo sondeos de Cruz Azul de México y Fortaleza de Brasil, sin embargo el jugador declaró estar concentrado en Liga hasta final de la temporada.

Publicidad
Clasificó al hexagonal de título de LigaPro y ahora lo quieren como DT de Barcelona y Emelec

ver también

Clasificó al hexagonal de título de LigaPro y ahora lo quieren como DT de Barcelona y Emelec

Los equipos de la carrera de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle debutó en Guayaquil City FC en el 2015 y continuó en el club hasta el 2023, luego llegó a Liga de Quito donde fue campeón de LigaPro 2024 y Supercopa Ecuador 2025

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

ver también

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026
Fútbol de Ecuador

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito puede fichar y la decisión sobre los refuerzos que traerán vs. Palmeiras

¡Definidos los hexagonales de LigaPro 2025!
Fútbol de Ecuador

¡Definidos los hexagonales de LigaPro 2025!

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea
Fútbol de Ecuador

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo