Liga de Quito y sus jugadores siguen despertando el interés de clubes del exterior tras su gran año dónde llegaron semifinales de Copa Libertadores. Los ‘albos’ podrían recibir la oferta del América de México por un titular.

El América de México sería el nuevo interesado en Bryan Ramírez según FB Radio, las ‘Águilas’ han pedido averiguaciones sobre las condiciones del jugador. El lateral y extremo podría dar el salto al exterior en el 2025.

Su precio de salida no será menos de 4 millones de dólares y pese a que la idea de la directiva es mantener la plantilla y reforzarse, saben que será difícil retener a Ramírez tras las ofertas.

La posible salida de Bryan Ramírez ha sido una constante en Liga de Quito todo este año, clubes como el Ponte Preta de Brasil, Club León de México e incluso los gigantes Chelsea y Arsenal de la Premier League se habrían fijado en el lateral

Bryan Ramírez no ha podido aún tener muchos minutos en la Selección de Ecuador, esto pese a que desde junio fue convocado por Sebastián Beccacece y ha estado en consideración.

En lo deportivo, Ramírez se ha desempeñado tanto de extremo, como lateral y carrillero y en varias ocasiones ha sido adaptado por izquierda o por derecha según la necesidad del club.

Bryan Ramírez – Liga de Quito

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

