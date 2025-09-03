Aunque se informó que Arsenal tenía una opción obligatoria de compra sobre el fichaje de Piero Hincapié, ahora se han revelado más detalles de dicha opción para ficharlo. El ecuatoriano ya fue presentado y desde Inglaterra trasciende información sobre su futuro.

De acuerdo a la información de The Athletic, Arsenal llegó a un acuerdo con Bayer Leverkusen por Piero Hincapié en los mismos términos que lo hizo con Porto por Kiwior. En un principio es un acuerdo con opción de compra, pero hay una cláusula que lo vuelve obligatorio.

Es decir aunque Arsenal en 2026 ya no quiera fichar a Piero Hincapié, hay una cláusula que puede activar Bayer Leverkusen que vuelve obligatoria la transferencia. El equipo alemán no necesita aprobación de Arsenal y lo obliga a fichar y pagar lo acordado.

En los mismos términos, Arsenal hizo un acuerdo con Porto por Kiwior. Con este tipo de contrato, los equipos se “blindan” y se cuidan de que alguno se tire para atrás en la negociación, ya que se vuelve obligatoria. Asimismo, es una movida legal para evitar complicaciones con el Fair Play Financiero.

ver también Jeremy Sarmiento jugará con este número en Cremonese y cobrará esta fortuna

Tweet placeholder

Aunque está la posibilidad de que Arsenal decida no activar la opción de compra, se ve poco probable, ya que el equipo ‘Gunner’ insistió en todo momento por fichar a Piero Hincapié. Se buscó un acuerdo en estos términos, por el poco tiempo que quedaba en el mercado y querían al ecuatoriano en sus filas.

Publicidad

Publicidad

ver también LigaPro sanciona a un jugador de Emelec y no estará en el Clásico del Astillero

¿Cuánto es la opción de compra que tiene Arsenal sobre Piero Hincapié?

La opción de compra que se debe activar en 2026 sería por más de 45 millones de euros. Siendo una venta histórica para un jugador ecuatoriano, y que más lo que se pagó por el préstamo, superaría los 50 millones de euros. Todo el dinero se pagaría en la siguiente temporada.

¿Qué otros equipos querían a Piero Hincapié?

A lo largo de la última ventana de transferencias, Piero Hincapié sonó para equipos como Chelsea, Liverpool, Real Madrid y FC Barcelona, al final no se concretó el fichaje con ninguno de estos otros equipos, porque el ecuatoriano solo quería ir a Arsenal.

Encuesta¿Qué hará Arsenal con Hincapié en 2026? ¿Qué hará Arsenal con Hincapié en 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad