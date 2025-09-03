Jeremy Sarmiento jugará con este número en Cremonese y cobrará esta fortuna

Jeremy Sarmiento jugará en Cremonese en esta temporada y tendrá su gran debut en Italia. Ahora ya se confirmó qué número usará el ecuatoriano en esta temporada y también el importante salario que tendrá en Italia en esta nueva etapa de su carrera.

Desde Italia se reveló que Jeremy Sarmiento tendrá en esta temporada con el Cremonese el número 19. El ecuatoriano también buscará ganarse primero un lugar en el once titular y luego hacerse con el cariño de la hinchada y consideración del DT.

Sarmiento vivirá su primera experiencia en Italia, aunque no es jugador del todo de Cremonese. Ya que, el volante ecuatoriano tiene contrato de una temporada a préstamo. De ahí que su salario, sea el mismo que venía ya ganando en Brighton, casi 3 millones de dólares.

Se espera que después de la fecha FIFA, Jeremy Sarmiento dé sus primeros pasos como jugador de Cremonese y debute oficialmente en Italia. En este curso, el objetivo del club sigue siendo pelear por mantener la categoría y ha comenzado con dos grandes victorias.

ver también LigaPro sanciona a un jugador de Emelec y no estará en el Clásico del Astillero

Cremonese reveló que Sarmiento jugará con el 19. (Foto: @USCremonese)

Para Jeremy Sarmiento esta también es la “última oportunidad” para volver a la Selección de Ecuador y disputar el Mundial en el verano de 2026. El joven jugador ecuatoriano se ha quedado fuera de los llamados de Beccacece en estas últimas jornadas de Eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

ver también No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

¿Cuánto cuesta el pase de Jeremy Sarmiento?

El pase de Jeremy Sarmiento, según la información de Transfermark, estaría valorado en casi 7 millones de euros. No obstante, Cremonese tendría una opción de compra sobre el jugador tricolor mucho más baja de este valor y todo depende de su rendimiento.

¿Contra qué equipo podría debutar Jeremy Sarmiento?

Jeremy Sarmiento podría sumar sus primeros minutos con Cremonese el próximo 15 de septiembre, cuando su equipo termine por enfrentar a Hellas Verona en condición de visitante.

Encuesta¿Cómo le irá a Sarmiento en Cremonese? ¿Cómo le irá a Sarmiento en Cremonese? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad